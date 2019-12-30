身材太好點着都肥？　從34E雞排妹鄭家純分析豐滿女孩穿搭3大關鍵

說到台灣的性感女神，「雞排妹」鄭家純絕對榜上有名，不僅擁有精緻漂亮的五官，加上34E的豐滿上圍和凹凸有致的火辣身材，更是讓男人看了「受不了」，女生羨慕嫉妒恨（不小心把心裡話說出來了😅）。近日她也準備發行2020年的寫真年曆，據了解，雞排妹特別為了這次的寫真年曆，遠赴日本拍攝，重點是尺度也沒有在客氣，不僅有超撩人泡湯照，還有邪惡視角的和服照，可是讓粉絲們看得是心癢癢啊～

2020寫真年曆激誘惑！即睇雞排妹性感照▼▼▼

+ 30 + 29 + 28

照顧完男性讀者們福利後，接下來就是女讀者們最有興趣的穿衣技巧了，相信只要是上圍比較豐滿的女孩，都會面臨許多穿搭方面的困擾，像是穿太貼身的上衣或者稍微裸露的單品，都會顯得很情色，又或是穿著高領的衣服就會看起來很胖。不過編輯發現以上的穿搭問題，似乎不會出現在雞排妹的身上，所以接下來就讓編輯為大家揭開雞排妹的穿搭秘技，看她是如何穿出兼具質感與性感的風格～

從34E雞排妹鄭家純分析豐滿女孩穿搭3大關鍵▼▼▼

+ 2

看完以上的穿衣技巧後，才發現其實胸部大也不見得是件好事，一不小心就會看起來很胖，更慘的是容易顯得很情色。所以小胸女孩們千萬不要對自己的身材感到沒自信，另一方面，大胸女孩們只要在挑選衣服時，注意以上幾點，妳們也能輕鬆顯瘦且搭出有質感的性感 Style！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】