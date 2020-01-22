農曆新年2020｜單身10大求姻緣寺廟奇石　傳徐子淇也拜過這姻緣石

農曆新年將至，如果你仍屬單身一族，或者碰巧今年犯太歲，流年運程不順利，想要脫單的確不容易。如果想在今年成功出Pool，就要把握機會，前往全港至靈驗10大姻緣地點，祈求覓得天賜良緣，早日「脫獨」啦！

農曆新年必去林村許願樹

大埔林村許願節即將開鑼，不少港人都計劃在新年假期期間前往林村許願樹拋寶牒許願，祈求來年能夠順風順水。然而除了保佑家宅平安、身體健康，其實林村許願樹更能夠帶來良緣，不少善男信女在農曆新年期間都會特意前往求姻緣。

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傳港名人靠姻緣石嫁入豪門

除了林村許願樹，香港還有更多人氣姻緣寺廟奇石，傳說能夠帶來一段美好姻緣。不少香港名人如吳君如、王宗堯、李佳芯都是以下寺廟奇石的善信。更有傳「千億新抱」徐子淇，在2004年參拜過寶雲道姻緣石，才能夠成功脫單嫁近豪門。所謂「拜得多自然靈」，單身已久，目標脫單的朋友們不妨嘗試一下！

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參拜神靈有方法 謹記有借要有還

上述介紹多個寺廟奇石，當中包括金花娘娘、月老、和合二仙等多個神靈。要注意向不同神靈祈求姻緣，程序與步驟會有有所不同。如有任何疑問，記者建議向在場廟祝查詢，但參拜過程大同小異，而且最重要莫過於真誠的心，因此無需過於擔心。

祈求覓得天賜良緣，最重要莫過於真誠的心。（HK01攝）

放置年花旺桃花運

除了向神靈祈求姻緣，如果有意早日脫單，不妨再稍微「錦上添花」。今年由食環署主辦的15個年宵市場，以售賣年花為主。各位可以參考以下資料，在年宵花市中購入桃花放置家中，旺旺來年的姻緣桃花運。

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