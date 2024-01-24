農曆新年2024｜單身10大求姻緣寺廟奇石　傳徐子淇也拜過這姻緣石

農曆新年將至，如果你仍屬單身一族，或者碰巧今年犯太歲，流年運程不順利，想要脫單的確不容易。如果想在今年成功出Pool，就要把握機會，前往全港至靈驗10大姻緣地點，祈求覓得天賜良緣，早日「脫獨」啦！



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農曆新年必去林村許願樹

大埔林村許願節即將開鑼，不少港人都計劃在新年假期期間前往林村許願樹拋寶牒許願，祈求來年能夠順風順水。然而除了保佑家宅平安、身體健康，其實林村許願樹更能夠帶來良緣，不少善男信女在農曆新年期間都會特意前往求姻緣。

香港最靈驗10大求姻緣地點【1】林村許願樹

林村許願樹是香港著名的許願勝地，在農曆新年期間，不少香港人會特意前往參拜，以祈求來年順利平安。然而有所不知，林村許願樹除了保佑家庭與健康，對姻緣與桃花都有幫助。香港藝人杜如風在2015年就曾到許願樹祈福，希望能夠出Pool成功。

林村許願樹

地址：大埔林村林村鄉公所路

交通：港鐵太和站轉乘巴士64K於放馬莆（林村許願樹）站落



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傳港名人靠姻緣石嫁入豪門

除了林村許願樹，香港還有更多人氣姻緣寺廟奇石，傳說能夠帶來一段美好姻緣。不少香港名人如吳君如、王宗堯、李佳芯都是以下寺廟奇石的善信。更有傳「千億新抱」徐子淇，在2004年參拜過寶雲道姻緣石，才能夠成功脫單嫁進豪門。所謂「拜得多自然靈」，單身已久，目標脫單的朋友們不妨嘗試一下！

香港最靈驗10大求姻緣地點【2】坪洲龍母廟

坪洲龍母廟，又名香港悅龍聖苑，擁有近50年歷史，是坪洲島上最大的寺廟。每年農曆5月8日龍母誕期間，不少善信都會特意前往祈求桃花姻緣、多子多福。廟內的龍床是廟宇的象徵物，據說善信觸碰過後可得好運；廟內籤文出名靈驗，吸引不少善信特意前往參拜求籤；另外廟前龍水洗手有助增添運勢。

坪洲龍母廟

地址：離島坪洲東灣志仁街15號地下

交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船



香港最靈驗10大求姻緣地點【3】坪洲仙姐廟

在坪洲另有一座祭拜「七姐」的仙姐廟，主祈求子裔與女紅手藝而廣為人知。相傳廟內所供奉的木雕像，是由廟主出海時意外獲得。雖然坪洲仙姐廟以求子為主，但不少香港人也專程前往祈求姻緣桃花，據聞相當靈驗。

坪洲仙姐廟

地址：離島坪洲北灣

交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船



香港最靈驗10大求姻緣地點【4】坪洲金花廟

金花廟供奉金花娘娘，廟前對聯「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」；不論善信有任何心願，誠心祈求必定有求必應。金花娘娘掌管生育與子嗣。雖然並非主求姻緣。但廟內充滿靈氣，據聞相當靈驗，連愛情長跑多年成功結成姻緣的香港藝人汪明荃，也曾專程前往參拜。

坪洲金花廟

地址：坪洲永安街

交通：中環港外線碼頭6號碼頭乘船



香港最靈驗10大求姻緣地點【5】白沙灣金花夫人廟

荃灣青龍頭也有一座金花廟，廟內供奉金花娘娘、天后和觀音三大神明，絕對是是單身一族祈求姻綠的好地方。白沙灣金花夫人廟香火鼎盛，雖以求生育與子嗣為主，但特意前往求姻緣的信眾也絕非少數。廟內「廟祝公」非常熱心，年輕信眾前來也不怕手忙腳亂。

白沙灣金花夫人廟

地址：荃灣青龍頭村白沙灣金花夫人廟

交通：港鐵荃灣站轉乘小巴96M至總站



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香港最靈驗10大求姻緣地點【6】嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠是香港一級歷史建築，崇奉儒、釋、道三教，相當靈驗，在香港人心中的地位無可撼動，每年初一都會引來善信搶頭炷香。廟內供奉月老像及佳偶天成男女神像，每年都吸引不少善信前來祈福，如有意求得良緣，黃大仙祠不失為單身男女的一個好選擇。

嗇色園黃大仙祠

地址：香港九龍黃大仙竹園村二號

交通：港鐵黃大仙港鐵站B2出口步行前往



香港最靈驗10大求姻緣地點【7】上環濟公廟（廣福義祠）

上環濟公廟主供濟公，另有和合二仙、地藏菩薩、月老等神靈，據聞相當靈驗，不少香港名人如王宗堯、李佳芯、蔡卓妍特意前往參拜，是當之無愧的星級姻緣廟。想脫離單身，除了拜託月老之外，有傳「和合二仙」保佑信眾獲得美好姻緣。如果有意祈求姻緣，可向二仙誠心許願。

上環濟公廟（廣福義祠）

地址：上環太平山街40號濟公廟

交通：港鐵上環港鐵站A2出口步行前往



香港最靈驗10大求姻緣地點【8】吉澳天后廟（姻綠樹）

吉澳為香港一個古樸小漁村，雖然村內景點不多，但村內一棵據聞相當靈驗的姻緣樹，卻讓不少市民慕名而來。相傳村內一對情侶的經歷令姻緣樹感動，經歷雷劈仍能生枝發芽，樹根部位更有一個心形環狀。相傳信眾將錢幣擲過樹根，姻緣就能如願到來。

吉澳天后廟（姻綠樹）

地址：吉澳大街

交通：馬料水碼頭乘船前往



香港最靈驗10大求姻緣地點【9】寶雲道姻緣石

寶雲道姻緣石被傳非常靈驗，相傳一對戀人大石柱旁殉情，化為石公石婆，庇佑前來拜祭的有情人。寶雲道姻緣石被稱為「求配偶得配偶；求子嗣得子嗣」的香港奇石，傳聞千億新抱徐子淇因參拜寶雲道姻緣石才能嫁入豪門，相當靈驗，至今多年吸引大批善信前往祈求庇佑。

寶雲道姻緣石

地址：灣仔寶雲道中段姻綠石

交通：乘坐新巴15號前往港安醫院站，步行15分鐘



香港最靈驗10大求姻緣地點【10】慈雲山姻緣石

香港姻綠石並非獨此一家，在慈雲山觀音廟有一靈石，上方紅色大字刻著「姻綠石」三字，同樣非常靈驗，不少單身善信都會刻意前往求姻緣。據聞向此靈石祈求庇佑，不需要繁複的儀式，只需要向姻緣石誠心許願，閉起雙眼，再從走過二石間的隙縫，慢慢張開雙眼即可看到未來情人的模樣。

慈雲山姻緣石

地址：慈雲山觀音廟

交通：慈雲山北巴士總站步行前往觀音佛堂



參拜神靈有方法 謹記有借要有還

上述介紹多個寺廟奇石，當中包括金花娘娘、月老、和合二仙等多個神靈。要注意向不同神靈祈求姻緣，程序與步驟會有有所不同。如有任何疑問，記者建議向在場廟祝查詢，但參拜過程大同小異，而且最重要莫過於真誠的心，因此無需過於擔心。