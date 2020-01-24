2020農曆新年│待在家中有乜玩？　最適合女生的Switch遊戲Top 10

誰說玩遊戲是男孩的專利呢？結合體感的Switch主機推出後，有遊戲公司也推出了適合全家大小一起玩樂的休閒遊戲，去年的《健身環大冒險》更是爆紅，邊玩遊戲還能健身，賣到缺貨！ 今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，網路上最受女性玩家歡迎的Switch遊戲。

No.10 現嚐好滋味！超級猴子球

任天堂的休閒遊戲代表作《現嚐好滋味！超級猴子球》，畫風逗趣可愛。遊戲方式是操作裝著小猴子的球，以傾斜地板滾動的方式，一邊吃香蕉、一邊朝向終點邁進。由於遊戲方式簡單，很適合喜歡輕鬆風格的女生。

+ 3 + 2

No.9 符文工廠4豪華版

被稱為是有戰鬥要素的牧場物語遊戲《符文工廠》，系列作亞洲中文版的《符文工廠4 豪華版》在12月正式推出。比起正宗牧場物語，符文工廠有許多便利的設定，節奏跟一般養成遊戲比起來較快，許多網友認為比牧場物語還好玩。

+ 7 + 6 + 5

No.8 牧場物語重聚礦石鎮

《牧場物語 重聚礦石鎮》是改編自 2003 年《牧場物語 礦石鎮的夥伴們》，又是讓玩家重溫舊夢的經典遊戲，當然養成遊戲的元素也不可少：耕種、養動物、和鎮民談戀愛結婚，不過和過去2D畫面比，3D的更加精緻可愛！

+ 8 + 7 + 6

No.7 擔架拍檔

這遊戲扮演的是兩位救難人員，因為某個大魔王，鎮上一堆人發生暈炫所以要解救人們。雖說這遊戲的任務是要救人，但其實看起來像是在胡鬧啊！擔架拍檔跟經典合作遊戲《Overcooked》一樣，遊戲操作簡單容易上手，雖然是合作闖關，但充滿的嘴砲趣味，如果玩家們彼此默契不佳，很容易就變成友情破壞的遊戲啊！

+ 6 + 5 + 4

No.6 Just Dance 2020

體感遊戲《Just Dance 2020》今年發行第十周年，除了經典舞曲，2020的版本更收錄了蔡依林的《怪美的》， TWICE 最新主打歌《FANCY》，還新增了All-Star全明星模式，玩家可以體驗這十年來的經典著名歌曲，讓不少粉絲手刀購入。對女性玩家來說，舞蹈遊戲除了很適合跟朋友聚會時玩，認真跳下來也會有流汗運動的效果。

+ 5 + 4 + 3

No.5 多啦A夢牧場物語

結合兩大經典IP的農場經營養成遊戲《多啦A夢牧場物語》在預購期就有不少人關注。遊戲中可以讓大雄不停耕種、工作，遊戲中的每個流程都得按部就班進行才能賺到錢。雖然節奏較緩慢，但對於女性玩家來說，這些規律的過程相當療癒。

+ 7 + 6 + 5

No.4 Yoshi Craft World

同樣也是瑪利歐系列的遊戲，瑪利歐的好夥伴Yoshi，在所有角色中一直有相當高的人氣，這次推出的《Yoshi Craft World》，將在紙箱和紙杯建成而成的世界移動，除了簡單的遊戲，還有收集裝扮的樂趣，可愛童趣的風格讓不少少女邊玩邊尖叫。

+ 2

No.3 LUIGI'S MANSION 3

《LUIGI'S MANSION 3》最高可以支援8人同時遊玩，遊戲的過程就是透過探險洋樓，把藏在老宅邸裡的妖魔鬼怪抓出來。雖然設定上是驚悚遊戲，但實際上玩起來爆笑的不得了，相當歡樂，遊戲中融合解謎元素，用吸塵器抓鬼的看起來也相當逗趣。

+ 6 + 5 + 4

No.2 Pokemon劍/盾

不少人會購入Switch，為的就是Pokemon系列作。雖然《Pokemon劍/盾》在上市初期有不少爭議，但這款遊戲還是拿下日本2019遊戲的銷售冠軍，更創下創下Switch平台首周開賣成績紀錄。有不少老粉絲依舊買單，也想透過遊戲重新找回童年的回憶，畢竟誰能抗拒可愛的Pokemon呢？國外還有不少玩家因為遊戲的孵化過程太麻煩，研究出用免洗筷、橡皮筋等物理外掛，也在社群上引起不少討論。

+ 6 + 5 + 4

No.1 健身環大冒險

2019年最火紅的NS遊戲《健身環大冒險》當之無愧！遊戲上市時找來全民老婆新垣結衣代言，不管是男生女生看了都超想買，甚至一度賣到缺貨，被黃牛炒高價格。除了代言人太成功，《健身環大冒險》又讓NS有更多可能性，把手Joy-con結合皮拉提斯環後即可偵測全身動作，把平時深蹲、跑步甚至瑜珈等動作，融合在打怪過程中，也能依照每個人的身體狀態進行難度調整，遊戲體驗也讓運動更加有趣。

+ 7 + 6 + 5

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月14日至2020年01月13日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女孩系Switch』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

（Dailyview授權使用)

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