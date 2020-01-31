武漢肺炎│內地最壯美女醫生上前線　日本人震驚：物理性擊潰肺炎

撰文：抹茶仔
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武漢肺炎疫情持續擴散，內地不少醫護人員冒險於前線抗疫，當中包括早前爆紅的肌肉美女醫生 袁合榮。她日前以娃娃臉＋壯肌上前線，引來日本網民震驚。
近日袁合榮成為日本網上熱話，不少網民驚嘆她精緻臉蛋與一身魔鬼肌肉反差超大，簡直是真人版春麗。
日前袁合榮於IG表示自己正於前線抗疫。（Instagram@yuanherong1229）
近日袁合榮於Instagram分享自己近況，表示「作為一個醫生，我必需站在前線，盡我所能對抗疫情」。
其後有日本網民分享到Twitter，結果馬上被瘋傳，除了讚嘆她天使臉孔及「魔鬼」身材外，也有不少人對她表示尊敬，亦有人笑言「沒病人能從她手上逃跑」、「物理性擊潰武漢肺炎」、「肌肉是最好的藥」、「新型冠狀病毒：救命阿」。
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1989年出生的袁合榮出身於中醫世家，現時除了是名中醫外，亦是一名健美運動員。這一身魔鬼肌肉得來不易，她每天都會於健身房訓練四小時，雙手亦佈滿老繭。
不過她增肌也只是這一兩年的事，之前仍是一名纖瘦的標準美人兒，跟現時反差超大。她當初健身只想強身健體，但其後有專業人士覺得她很有天賦，體型很適合比賽，結果從此踏上健美旅途。
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Twitter原文
インスタで実写版リアルチュンリーや不知火舞のコスプレしてるマッチョ美人が実は医者で、コロナウィルスの驚異に立ち向かっている事実が明かされ膝が震えてきた pic.twitter.com/sxwKe9Bexr— キャンダ・グッドマン (@canda_blues2000) January 30, 2020