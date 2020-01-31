武漢肺炎│內地最壯美女醫生上前線　日本人震驚：物理性擊潰肺炎

武漢肺炎疫情持續擴散，內地不少醫護人員冒險於前線抗疫，當中包括早前爆紅的肌肉美女醫生 袁合榮。她日前以娃娃臉＋壯肌上前線，引來日本網民震驚。

近日袁合榮成為日本網上熱話，不少網民驚嘆她精緻臉蛋與一身魔鬼肌肉反差超大，簡直是真人版春麗。

日前袁合榮於IG表示自己正於前線抗疫。（Instagram@yuanherong1229）

近日袁合榮於Instagram分享自己近況，表示「作為一個醫生，我必需站在前線，盡我所能對抗疫情」。

其後有日本網民分享到Twitter，結果馬上被瘋傳，除了讚嘆她天使臉孔及「魔鬼」身材外，也有不少人對她表示尊敬，亦有人笑言「沒病人能從她手上逃跑」、「物理性擊潰武漢肺炎」、「肌肉是最好的藥」、「新型冠狀病毒：救命阿」。

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1989年出生的袁合榮出身於中醫世家，現時除了是名中醫外，亦是一名健美運動員。這一身魔鬼肌肉得來不易，她每天都會於健身房訓練四小時，雙手亦佈滿老繭。

不過她增肌也只是這一兩年的事，之前仍是一名纖瘦的標準美人兒，跟現時反差超大。她當初健身只想強身健體，但其後有專業人士覺得她很有天賦，體型很適合比賽，結果從此踏上健美旅途。

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