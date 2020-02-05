【酒店月租優惠】4個避世酒店月租套票　最平月租僅$6380全包

其實現在不少酒店的月租優惠套票，比起租住劏房還要更便宜，屋企要裝修或需要有個私人空間，月租酒店也是不錯選擇！以下《開罐》為大家整理4個月租酒店套票，當中不乏度假風酒店，可以讓大家避避世！

【1】華逸酒店 最低價格！月租價6380元全包

華逸酒店位於青衣，其實是海逸酒店集團旗下的其中一間酒店，走經濟實惠路線。酒店長期都有做「30日連續入住推廣優惠」，2020年的月租價格為6380元，不過留意返，至少需要租三個月。

房間內部。（華逸酒店提供）

房內有平面電視、迷你雪櫃及風筒，不過不包梳洗用品，需要自己帶。價錢已包含所有加一服務費及每十日一次的房間清潔費用，同時更可免費使用酒店內的健身設備。酒店內設泳池，但於九月起已關閉。雖然價格便宜，但記者就認為這間酒店地理位置不甚方便，而且附近食肆亦不多。如要外出，就需要乘搭酒店穿梭巴士來往青衣港鐵站或尖沙嘴，或乘搭小巴直達葵芳站，車程約10分鐘。

【防疫措施】由於近日武漢肺炎疫情嚴重，華逸酒店於辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱。酒店現時暫不接受湖北籍、從湖北回港的人士入住。本港人士或需填寫於港常住地址作參考。

【華逸酒店】 地址：香港青衣路1號 電話：2129 9988

【2】旭逸酒店 位置方便 月租價8400元起

位於葵涌的旭逸酒店‧荃灣、位於葵興的旭逸雅捷酒店‧荃灣及位於旺角砵蘭街的旭逸酒店‧旺角現時都有提供長期住宿優惠，三間酒店都屬新開幕，當中旭逸酒店‧荃灣更只開幕3年。連續28晚的住宿價為8400元，房型為2人標準客房，可選雙人床或兩張單人床，房間亦包WiFi、免費咖啡及茶、浴室用品及拖鞋。如果選住旭逸酒店‧荃灣，更包酒店內的一次晚餐及迎賓飲品。

旭逸酒店房間內部。（酒店官方照片）

三間酒店的10分鐘步行距離內都有港鐵站，而且可以有每日房間清潔！

【防疫措施】由於近日疫情嚴重，全線旭逸酒店於辦理入住手續時，會要求住客填寫健康申報表及探熱。酒店現時暫不接受湖北籍、或經由湖北回港的人士入住。

【旭逸酒店‧荃灣】 地址：葵涌圳邊街15-19號 電話：3958 8333

【旭逸雅捷酒店‧荃灣】 地址：香港葵涌嘉慶路12號 電話：3986 1888

【旭逸酒店‧旺角】 地址：旺角砵蘭街60號 電話：2710 3688

【3】MoJo Nomad 隱世望海民宿式酒店

位於香港仔的MoJo Nomad走Hostel路線，最大賣點是坐擁香港仔灣的海景。房型多樣，有如酒店房的雙人房，亦有可能要Share Room的八人大房，這次推介月租雙人房，價錢介乎15400元至18400元。

房間景觀開揚。（MoJo Nomad提供）

月租酒店套票包含房內毛巾、每日房間清潔服務、MiniBar、早餐及房內咖啡及茶，不過留意返，有關優惠需要在MoJo Nomad官方網站預訂並剔選免費早餐，而且現時在酒店官方網站預訂，更有額外九折優惠。另外亦可使用酒店內的共享空間、電影放映室等。

+ 6 + 5 + 4

【防疫措施】客人入住時需要填寫健康申報表，而且入住時需要探熱。

【MoJo Nomad】 地址：香港仔田灣石排灣道100號 電話：2165 1000

【4】8度海逸酒店 9900元全包

位於土瓜灣的8度海逸酒店推出優惠長期住宿計劃，30日的月租住宿價格為9900元，想要優惠價格，需於3月31日前預訂，而入住日期則為即日起至6月30日。

（8度海逸酒店提供）

房間內設有電視機、微波爐、雪櫃、熱水壺等基本電器家品，而房間清潔方面則為每週一次。

【防疫措施】鑑於武漢肺炎疫情嚴重，酒店應變級別提升至「緊急」級別，酒店會對所有酒店入住客人及訪客探熱，拒絕發燒人士入住並即時聯絡醫護。客人入住時亦需填寫健康申報表，來自湖北、武漢等人士，或經由湖北、武漢來港人士將不能入住。