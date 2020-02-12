鑽石公主號乘客被譏廢老、抵死　網民心痛：乘郵輪是媽媽一生夢想

目前停泊在日本橫濱港，郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）截至今日（12日）上午，船上乘客和船員的武漢肺炎病例累計174宗，形勢嚴峻之下，卻有日本網民出言嘲諷乘客「抵死」，更指他們是「上級國民」。

「上級國民」是日本網絡上的反諷語。2019年4月，一位87歲的前高官撞死了一對母子及 8名路人。警方雖然展開調查，卻沒有拘捕他，引起國民反彈，更衍生出「上級國民」一詞，意指有身份有地位而不會被捕的人。

郵輪鑽石公主號停泊在日本橫濱港，被形容為水上監獄。（網上圖片）

鑽石公主號上的乘客被稱為「上級國民」，引起其他網民不滿，網民認為兩件事不能混為一談，有關言論亦只是出於仇富、仇老，批評嘲諷乘客的人沒有同理心。Twitter用戶「don_jardine」有感而發，指船上有不少是為了慰勞自己一直以來的努力，用珍貴養老金來參加的人。網民竟然用「上級國民」這諷刺說法，真令人討厭。

網民有感而發，對「上級國民」被用於形容郵輛乘客感不滿。（TWITTER截圖）

貼文在Twitter上引起極大迴響，獲得逾1.3萬按讚及4000多個留言及轉貼。不少網民留言分享看法，更有網民指出，坐郵輪是媽媽的畢生夢想，為此媽媽一直非常努力，相信船上也有乘客跟她的媽媽一樣，為了夢想而一直努力，希望他們可以早日平安下船。

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同場加映：

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