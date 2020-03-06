打四份工銀行戶口得三位數　90後畫家追夢無悔：無目標恐怖過無錢

《少林足球》經典對白如是說：「做人無夢想，同條鹹魚有咩分別？」 但於香港彈丸之地要追夢，談何容易？「其實屋企都有壓力，身邊又有朋友曾說『你唔好再活喺自己個幻想空間度啦，係香港做 Art (藝術) 點樣搵食啊？』」消沉的說話，打自 Jennifer 四年前毅然辭職，決意成為全職畫家起，已聽過不少。九十後的小妮子打足四份兼職，只為圓一個童年夢想。

吳嘉俊攝

「從小到大的夢想，都是想成為畫家，就連小學作文《我的志願》都是寫畫家！從事別的甚麼，我都沒有想太多。」Jennifer 笑言，自己沒甚麼才能，惟畫畫算是有點天份，自小學三年級被美術老師在全班面前稱讚過後，內心便埋下要成為畫家的種子。但有多少篇《我的志願》的筆者長大後能夠如願？

全世界都潑冷水

在香港「搵食」是頭等大事，而「搵唔到食」，則是罪大惡極。Jennifer 坦言，家人是較傳統的一派，說要當全職畫家，家人頗為反對。藝術，算不上是能掙大錢的行頭；在香港搞藝術，分分鐘都只有乞食的份兒。「你唔得嫁啦！」、「會唔會有少少不自量啊？」、「做Art (藝術) 你點搵食啊？」 面對親人和朋友一句又一句關切又無情的話，樂觀的她總能笑著帶過，但最讓小妮子在意的，卻是家人無心的一句。

「點解你返極工都咁窮嘅？阿媽都有問過。」Jennifer 腼腆的苦笑，接著安慰媽媽道，「我畫畫，畫緊錢！啲錢遲下就嚟嫁啦。」出身傳統潮州家庭，上有高堂，下有三名弟弟，作為家中長姊，畢業後父母期待她幫補家計，照料弟弟學費。現實與夢想之間，總是隔著經濟的考量。

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為圓夢打四份工

「中五畢業後就去讀Art School (藝術學校)，呢三年時間都Keep住有四份兼職。」 Jennifer 輕描淡寫的說著，「做自己喜歡的事，總不會覺得辛苦吧。」所以從藝術學校畢業後，她就如旁人所願， 安份的找了份教畫畫的全職工作。一晃眼幾年過去，畢竟不是過著自己想要過的生活，心裡總覺缺了一塊，填不滿。

青春就是本錢，本就沒甚麼可輸。二十五歲時，她毅然辭職決意去當名全職畫家。「我訂咗五年時間畀自己。同自己講，呢五年時間要努力啦，如果去到三十歲都冇咩成績的話，咁就考慮下做其他嘢啦。」五年的時間，又能與十多年的夢想拉近多少步？

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開畫展被批公仔恐怖

要開展畫家生涯，辭職只是第一步。「記得我籌備第一個畫展，四出去找咖啡店合作擺展覽。去到有一間 Coffee Shop 店主看完我的畫就說，我畫中的角色恐怖。」Jennifer 瞪大雙眼說道，「然後那店主接著說，『你知道啦，我呢到係咖啡，你個公仔咁樣，我怕客人會驚啊。」眼看著自己的心血，被旁人形容為恐怖，心裡總覺不是味兒。「我從來未聽過別人用恐怖和害怕來形容 Sad Cherry。」雖口上說著不要緊，但小女生心裡仍消沉了良久。

+ 6 + 5 + 4

Jennifer 筆下的 Sad Cherry ，創作緣起自2016年她獨自到韓國旅行，碰巧遇上斷水斷電，孤伶伶一人在嚴冬中在異地創作而成，而嘟著的紅唇，藍本是參照 Jennifer 的嘴唇而畫。 而去年創作的 Love Cherry 是 Sad Cherry 的妹妹，是「等待被愛」和「派愛」的角色。

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最窮戶口只剩三位數

踏入和自己「五年之約」的第四年，回首通向夢想的道路，縱不如想像中美好。「最窮我記得戶口只剩下三位數字，只剩幾百元。上一份工作未出糧，下一份工作又未出糧，中間段空窗期是有點唔開心。」

但回望當初和自己的約定，原來不經不覺已完成了大半。「有一次就是有對台灣夫婦，坐正係我幅畫下面。然後就話認得呢個公仔，我當時個心諗，畫嗰個喺你隔離啊！」小妮子說得眉飛色舞，「個心好興奮，佢哋認出我嘅作品，仲開心過認出我個人！覺得被人肯定，我冇諗過自己既野有台灣人見到。」

Jennifer 直言，作品被肯定「仲開心過買車買樓」，雖為追夢窮得只剩數百元，但她卻堅信無目標比無錢更恐怖，「因為沒有目標，你會不知如何搵錢。但當你朝著目標做的時候，錢就會自然來！」她眼神堅定的笑著，「嗯，將來吧！」