10個韓國人氣手袋品牌2500港元以內買到！Apink＼Mamamoo＼IU都用

韓國手袋品牌，近年逐漸興起。售價不算太貴，不少韓星都在用。《開罐Opener》為大家精算10個小資女必買的韓國手袋品牌，在買手袋的時候，不妨也將它們加入大家的考慮list！

【1】MUTEMUSE

不少韓星都在用MUTEMUSE這個名牌推出的「AMUSE BAG」。它的外形四四方方，比A4 size 略細，尺寸22*17*7cm，以牛皮製造，很多顏色選擇，還可以另外選購不同花紋的肩帶。

不過，記者查看過官方網站的價錢，單一手袋的價錢為268美元，另外加配的肩帶則是59美元，合共大約HK$2,583，買滿200美金，就可以免運費。但若在韓國門市買，單一袋子的價錢為248,000韓圜，肩帶則是49,000韓圜，合共只是大約HK$2,050，所以在韓國當地購買會較便宜。

官網：https://en.mute-muse.com/index.html

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【2】Stretch Angels

Stretch Angels同樣受韓星歡迎，Apink、Mamamoo、Red Velvet、Victon、Seventeen等女團和男團成員，都是捧場客。最受歡迎的袋款就是「PANINI bag」相機袋，售價由115,000至145,000韓圜不等（約HK$766至966）。官網暫時不支援海外寄送服務，想買就要親身到韓國門市，或者尋找代購或集運了！

官網：https://www.stretch-angels.com/main/mall/view

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【3】Marhen.J

Marhen.J 的手袋都是用帆布做。設計簡單，再配上可愛的刺繡，看上去不會太單調。尺寸、間隔都很實用，秀智、李聖經、秀英等女星都有用它。最近推出的「LUDY」系列，就是以人造皮為主的粉色系手袋，非常適合春天用。

Marhen.J 支援海外配送，運費收費由33.5美金（約港元$265）起，如果可以和朋友一起夾運費就會更划算！

官網：https://en.marhenj.com/index.html

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【4】LAPALETTE

LAPALETTE這個牌子的手袋特色，就是袋上的「小馬標誌」。設計簡單高貴，非常適合OL在上班時使用！部份袋款都是在HK$1,600 以下。官網也是支援海外配送，不過單次運費大約要90美金（HK$710），不夠划算！

官網：https://www.lapalette.us/

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【5】HIGH CHEEKS

HIGH CHEEKS經常會和不同的迪士尼卡通人物crossover，除了手袋之外，它推出的手機保護套都很受歡迎，連IU都在用呢！它的手袋設計亦非常特別，會利用花、珍珠等裝飾，令手袋看上去充滿少女心。售價方面，由15至28萬韓圜不等（約HK$1,000至$1,800）。不過，因為新冠肺炎的關係，該網暫停了運送至香港的服務，要買就需集運或找代購。

官網：http://highcheeks.com/

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【6】EENK

EENK的手袋特色，在於它的金屬裝飾。雖然設計看似跟普通品牌的手袋沒大差別，但手袋多了金屬設計點綴，感覺較貴格、大方得體。售價方面，由175,000韓圜起（約HK$1,166）。不過，該網站暫時不支援海外配送，想買的就要找代購或集運。

官網：https://eenk.co.kr/shop

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【7】FIND KAPOOR

泫雅、吳漣序等韓星也大愛的牌子。最受歡迎是水桶型的袋子，除純色外，亦有不同pattern選擇，還可以另外配選不同的肩帶。由119,000至159,000韓圜不等（HK$793至$1,093）。可惜是此牌子亦不支援海外配送，想買就要搵代購，集運或親身去韓國。

官網：https://findkapoor.com/

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【8】ALICE MARTHA

這個牌子的手袋相對較親民，售價由29,000至99,000韓圜不等（HK$193至$660）。雖然價錢便宜，但不少韓妹都大推。同樣，這品牌暫時亦不支援海外配送，想買就要搵代購，集運或親身去韓國。

官網：https://alicemartha.com/index.html

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【9】PAULS BOUTIQUE

嚴格來說，其實PAULS BOUTIQUE並不算是韓國本土的品牌。它是一個英國牌子，後來進軍韓國之後，大受韓國年輕女生歡迎，不少韓劇例如《鬼怪》、《大力女子都奉順》，女主角用的手袋都是出自這個品牌！在韓國的受歡迎程度，甚至比在歐美地方更紅。售價方面亦平均維持在HK$1,000至$1,500左右。此牌子同樣不支援海外配送，想買的話，就要找代購或者親身到韓國買！

官網：https://www.pauls-boutique.co.kr/index.html

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【10】Fennec

Fennec這個牌子，近年亦有進軍香港市場。除了手袋之外，它的手機殼、銀包亦很受年輕人歡迎。它的特色，就是玩不同顏色。不過，香港市場上暫時未有手袋發售，想要的還是集運、代購或親身到韓國買。

官網：http://www.fennec.co.kr/index.html