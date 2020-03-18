銅鑼灣開倉｜馬拉松波鞋兩折起　Timberland經典黃靴低至$100

馬拉松即日起舉辦波鞋服飾開倉大減價，Nike、Adidas、New Balance、VANS、Timberland等18個運動品牌的商品低至2折發售，連著名戶外品牌Columbia也同樣有優惠！

特賣場驚現Timberland

馬拉松今次於銅鑼灣時代廣場舉辦開倉特賣場，一共18個品牌低至2折發售，特價款式較為大路長青，當中又以Nike、Adidias為主。記者向在場職員查詢得知在場鞋款仍有不少庫存，鞋碼尚算齊全。

今次開倉最為驚喜莫過於有Timberland靴款，有卡其與粉紅兩色選擇，折後價格僅售$100起。

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記者精選40對必買鞋款

特賣場中鞋款眾多，除了Timberland以外，nike Air Max系列、adidas Nite Jogger系列，以及New Balance 992英製鞋款，都有不少款式供選擇。記者在特賣場內挑選了40款較為流行、熱門的鞋款供大家參考。

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同場有售行山裝備、運動服裝

同場也有包括Champion、Adidas、Dickies在內多個運動品牌，以低價發售衛衣及運動服裝，價格折後普遍約在$290左右，對比正常價格，折後價格還算值得入手。另外多款行山裝備也以低價發售，如果有計劃於假日到郊外放鬆身心，可以趁機充實裝備。

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

【馬拉松便服及運動名牌開倉· 詳細資料】

🏠地點：時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往）🏠日期：2020年3月18日 至 3月23日🏠時間：11:00 - 20:00

【條款及細則】

※ 優惠商品不設試換※ 以下馬拉松折扣不適用於特賣場：優惠券、現金券、VIP卡※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS)※ 付款方式：信用卡(VISA/Master/AE)（需消費滿$400以上） ※ 不接受任何電子支付方式 ※ 以上優惠資料以官方公佈為準

同場加映：本地波鞋優惠資訊

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）陰霾下，各大運動品牌各出奇招，Nike、Adidas、New Balance、SKECHERS等品牌降價招徠客人。雖然折後價格較開倉價仍然稍貴一截，不過當中款式不乏今季新鞋款，對介意款式的朋友而言更具吸引力。

記者為大家綜合了五大品牌的減價資訊作參考。

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）陰霾下，各大運動品牌各出奇招，Nike、Adidas、New Balance、SKECHERS等品牌降價招徠客人。（開罐製圖，圖片來源：允記）

adidas - 購買二件指定貨品享半價優惠

adidas推出March Sale優惠，由即日起至3月23日期間，登入adidas香港官方網上商店購買二件指定貨品，即可享全單半價優惠，惟優惠僅適用於購買件數為雙數的交易，換句話大家要買兩件或四件或六件才有優惠，若一張單買三件，五件，七件則沒有優惠。

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