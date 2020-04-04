用了修圖VSCO APP仍沒有網紅feel？ 3個IG高手教你tune相秘技

使用 VSCO 時，總是被琳瑯滿目的濾鏡、選項搞得頭暈目眩嗎？看到其他人的 Instagram 帳號，每張相片的色調、質地都是如此一致，但自己總是琢磨不出怎麼調色才好看嗎？別擔心，本次就讓 Dappei 幫你解決這個煩惱吧！我們挑選出 3 個在 Instagram 上專門提供 VSCO 調色教學的帳號，值得你細細參考。不論喜歡什麼風格，這裡樣樣俱全啦！

時常用 Instagram 分享相片與限時動態的你，想必對修圖 APP 「VSCO」並不陌生。VSCO 之所以能獲得大量使用者喜愛，正是因為它搭載豐富且風格各異的濾鏡，讓每一位使用者都能擇其所好，同時還能對各項局部細節進行微調，更能滿足專業使用者的需求。

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@filters.vsco

在歐美的 VSCO 濾鏡社群中，擁有最多追蹤人數的帳號非 @filters.vsco 莫屬！雖然最近的一次更新已是 2018 年底，但它提供了多達 200 種調色方案，遍及各種色調、質地，且需要調整的細項鮮少超過 4 項，操作簡單，非常適合入門新手依樣畫葫蘆練練手。重點是：@filters.vsco 所使用的濾鏡全都是免費的！至少你此後不用再擔心研究了老半天，卻發現濾鏡需要付費的尷尬事發生了。

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@vscocheats

若你已經熟悉各濾鏡與每個細項的功用，那麼來自 @vscocheats 的教學值得你深入參考。一樣傾向歐美風格，@vscocheats 提供的調色方法取樣於生活，並注重於細節，只為了達到最細膩且協調的視覺效果，且附上詳細的文字說明，解釋它之所以調整細項（亮度、對比……etc）的原因，讀得久了，你也能靠自己漸漸學會如何調色。

+ 7 + 6 + 5

@yxfilter_

看完前面兩個歐美風的範例，是否對於該怎麼調色都已經有基本概念了呢？如果今天想要打造更韓系、少女一點的感覺，那麼又該怎麼做呢？其實在台灣和港澳，也有許多優秀的高手值得你借鑒，例如這位 @yxfilter_，多數的教學範例傾向暖色且明亮，營造出溫馨、暖心的感覺；還想看看別的日系、韓系調色範例嗎？沿著帳號的 Following 去找尋，相信我，你一定不會失望的。

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Dappei 結語： 有了這幾個帳號的調色比例教學，此後再也不用煩惱照片該怎麼修啦！另外，近年除了 VSCO 也有許多修圖 APP 值得玩味，例如 Lightroom、Instasize 等，有時間請務必摸索看看！

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原文：用 VSCO 老是調不出喜歡的色調？看看 Instagram 上的高手們怎麼做！

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