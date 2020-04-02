動物之森｜分析《動物森友會》10大爆紅原因！設計衣服未係最吸引

最近任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》在各個社群平台爆紅，也讓不少原本沒有購買Switch的玩家入坑，天天曬出自己的遊戲照片狂洗版！雖然這款遊戲規劃讓玩家透過「還貸款」蓋房子，被網友戲稱是「房貸之森」，其實是硬派寫實的遊戲！但除了釣魚、砍樹和賺錢之外，這款遊戲到底有什麼魅力，讓大家玩到中毒呢？

《集合啦！動物森友會》玩家發揮創意，在遊戲中神還原爆紅迷因（Memes）。（《集合啦！動物森友會》遊戲畫面）

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，遊戲上市的一個月內，在新聞、討論區和社群平台上，網友討論最熱烈的遊戲細節！

紅過《健身環大冒險》？10個原因《動物森友會》榮升抗疫神器▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月28日至2020年03月27日，共一個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『動物森友會讓人中毒的原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】