超級影迷到30個電影經典場景打卡　神還原哈利波特、復仇者聯盟

「聖地巡禮」是指粉絲前往自己心愛的動漫、電視、電影的實際取景地區旅行朝聖。英國有一位電影系學生Thomas Duke，自2017年起帶著劇照，到各大電影的拍攝場地，將經典情節神級還原！

英國有一位電影系學生Thomas Duke，自2017年起帶著劇照，到各大電影的拍攝場地，將經典情節神級還原！ （Instagram@steppingthroughfilm）

來自倫敦的Thomas Duke 是名電影系學生，自2017年起帶著劇照，到各大電影的拍攝場地，開設社交平台分享電影經典情節神還原的經歷，短短3年間，已有16.1萬粉絲追蹤。

Joker經典的一幕！（IG@steppingthroughfilm）

由經典的007系列，到迪士尼動畫，Thomas都能完美的找到經典劇照的拍攝地。3年間Thomas走遍英國、美國，法國，只為重現電影經典一刻。

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迪士尼公主一直都是各藝術家的惡搞作品，Andhika Muksin就有相當多搞作，白雪公主舉中指、茉莉公主與寶嘉康蒂臉部肌肉鬆弛等場面，就讓人相當有印象。

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迪士尼公主一直都是各藝術家的惡搞作品，Andhika Muksin就有相當多搞作，而其他藝術家也不執輸，創作出很多搞笑傑作。

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