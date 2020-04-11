朋友突然告白點算好？專家教6招婉拒不傷友誼｜出Pool補習班#33

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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《白晝的流星》劇照

新海誠大熱動畫《秒速五厘米》中，有一句經典對白如是說：「人一生會遇到約2,920萬人，而兩個人相愛的概率為0.000049」。在人海中要遇上對的人絕不容易，要不是愛你的，你不愛他；你愛的，他卻不愛你。

《白晝的流星》劇照

倘若遇上朋友突然向你告白，但你對他卻沒半點意思，該如何做呢？狠話拒絕又怕當不回朋友；婉轉暗示又怕他聽不懂，繼續糾纏。Lunch Actually個人品牌分析師及香港註冊社工 (RSW) 譚希瑜 (Christel)分享6招，教女生如何婉轉的拒絕表白。

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女生其實都是敏感的，別人對自己有沒有意思，大多都能感覺得到，只是不能100%肯定罷了。外國網站歸納出15個男生暗戀你的15個行為，快看看到底他中了多少項！

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