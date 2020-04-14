動物之森／動物森友會摸妹妹、摸家俬是何意思？必學15個動森術語

說到近期最紅的遊戲，那就非《動物森友會》（動物之森）莫屬啦！據傳《動物森友會》的超人氣連帶提升了遊戲主機Switch的銷量，導致全球大缺貨，而且就算是沒在玩遊戲的人，也狂被《動物森友會》的消息洗版，讓人看了心好癢啊！

動物森友會的超人氣連帶提升了遊戲主機Switch的銷量，導致全球大缺貨（《動物森友會》遊戲截圖）

你也是動森的島民嗎？還是還在苦苦等待親愛的主機上架？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出了15個「動森術語」，不管你是老手還是新手，都一定要來看看！

最紅遊戲《動物森友會》！15大「動森術語」絕對要懂▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月13日至2020年04月12日，共一個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『動物森友會術語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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