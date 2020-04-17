DSE急救！狀元12招擺脫拖延症　教你終極提升集中力│BetterU#22

一改再改，2020年DSE終於都準備於4月24日開考！不過由於疫情關係，大家在家中時間變多，很多人都反映自己患上「拖延症」，專注力又變差，難以最後衝刺溫習。《開罐 Opener》請教DSE 7科5**狀元，教大家12招擺脫拖延症，重新拾回集中力！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，2020年的香港中學文憑試DSE除了延期，更刪減口試部份，少了口試拉分，大家就要All-in落筆試。不過摩卡少女縱橫多個討論區，就發現不少學生都大呼救命！原來大家都因為在家中太久，慢慢染上「拖延症」，集中力奇低！

溫溫下書就走去傾電話？基本啦。（《學校2017》劇照）

專家啊！請拯救這班考生吧！摩卡少女就請教DSE過來人兼狀元Melody Tam，讓她過幾招給大家，重新拾回集中力。

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在家溫習固然重要，不過考試當天臨場發揮都很影響成績！坊間經常流傳不少擾敵策略，到底一眾學生假如遇上，又應該怎樣拆解？

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