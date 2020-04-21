DSE考試前專家教8個Dos & Don'ts　附應考日必備清單│BetterU#24

2020年DSE即將開考，臨考試前夕到底有甚麼應該做，又有甚麼不應該做？考試當天早上又應否繼續溫習？最重要是應該帶備甚麼？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

時日無多！DSE終於殺到，相信大家都超級緊張，考試前一天睡不著、想溫通宵都是常見的事！摩卡少女有不少同學當天早上都會狂灌提神飲料，這樣又好不好？考試當天又有甚麼一定要帶？尤其今年改了又改，多張准考證應該帶邊張？

帶漏嘢就麻煩了！（《出貓特攻隊》劇照）

專家啊！請拯救臨考試超緊張的孩子們！摩卡少女馬上請教DSE考獲7科5**的狀元Melody譚樂敏，請她提醒大家考公開試前夕的Dos & Don'ts！更列出必帶物品清單，讓大家照單執藥！

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到今天都未開始溫習？打算臨急抱佛腳的話，也有方法可以在最短時間達致最高效能！

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