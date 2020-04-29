C.P.U.限定優惠　大熱Excelsior/Keds/Toms潮鞋6折起　附15款推介

天氣開始回暖，正是換季的好時機！C.P.U. 進行限時優惠，Keds, Toms, Rubber Soul,Ginger Lily, Shaka, Birkenstock 等多個潮流品牌最新鞋款劈價發售，就連韓國大熱Excelsior餅乾鞋都有優惠！

誰能懂，真正購物的樂趣，不是你買了些甚麼，更是能拉著一班朋友「入坑」齊齊買！C.P.U. 進行限時優惠，由4月30日起，凡於C.P.U. 購買 Keds, Toms, Rubber Soul, Excelsior，Birkenstock 等正價鞋款可獲﹕ 1件8折、2件7折、3件或以上6折優惠。

C.P.U. 進行限時優惠3件或以上6折優惠，小編為大家挑選15款抵買推介！

朋友多就是有著數。也許對於「1件8折、2件7折」的優惠，會不以為然；但「3件或以上6折」的優惠，卻讓人心動。只看中一兩對鞋心大心細？不妨呼朋喚友，集眾人之力齊齊開團買新鞋喇！小編為大家挑選了以下15款抵買鞋款，不知道又是否合你心水呢？

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夏日炎炎，又是入手涼鞋的好時機。不願和其他人撞款？除了Birkenstock外，Ginger Lily和Shaka的大熱涼鞋款都在做優惠，如以上15款小編推介都不合心水，不妨自己組合折扣優惠！

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