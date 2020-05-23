數據分析香港10大電競女神　Rose ma僅排第三？　冠軍毫無懸念

呢幾年，網路上興起直播熱潮，好多人都鍾意睇人哋直播，無論係吹水、唱歌、打機定係做其他嘢，總之你講得出嘅，都會有觀眾睇。咁多直播主，要受歡迎都唔係易事。不過呢，香港人就好簡單直接嘅，做咩唔緊要，最重要係外表出眾。咁多個直播主，多數又以靚女直播主最受歡迎，真係唔打得都睇得！今日DailyView就用網路大數據話你知，香港十大最受歡迎嘅Twitch界靚女直播主係邊十個啦！

NO.10 櫻花丸

如果要數Twitch直播界嘅靚女文青，我哋就一定要留意櫻花丸喇！櫻花丸唔單止打機叻，仲要係讀時裝設計系，係一位出色嘅繪畫家。櫻花丸嘅靚，唔同其他女仔，相當有佢個人風格、特色。近日佢宣布自己要玩《仁王2》，下面即刻有大堆留言，話期待櫻花被虐嘅表情喎。要睇佢點玩，就留意佢直播喇。

櫻花丸（IG@akl.syrena）

+ 8 + 7 + 6

NO.9 小小悠

小小悠，喺香港打機界知名嘅靚女直播主，身兼多職，好似旁述、主持、實況主咁，佢都有份做。小小悠仲係港台澳Raindow six比賽「地伏盃」主辦，Raindow six呢隻即時射擊Game，有好多唔同嘅戰術、玩法，深受香港玩家歡迎。小小悠除咗打機，周不時都喺IG、FB發福利照，真係唔可以錯過呀！網民：「日日睇佢開台，真係好開心。」

小小悠（IG@c_yuuyuu）

+ 13 + 12 + 11

NO.8 Sleepyz

Sleepyz，喺PandaCute 嘅職業電競選手，專玩《星海爭霸 II》、《英雄聯盟》，星期一至五都會喺Twitch直播開台，個性大方開朗，平易近人。唔怪得一眾Fans都力讚Sleepyz，話佢顏值高，打機又勁喇！佢話自己成日都好眼瞓，所以叫做Sleepyz。但睇佢打機就好精神，睇嚟真係用生命值去打機喎。網民：「睇佢打機緊張到個人醒晒！」

Sleepyz（IG@sleepyz030z）

+ 12 + 11 + 10

NO.7 Bella Lee

Bella Lee，曾經係香港Forger Valkyrie女子職業電競戰隊嘅隊員，現任PandaCute嘅職業電競選手，專玩《英雄聯盟》，日日對住Keyboard、Mouse八粒鐘，只係為咗技術愈嚟愈好。Bella話自己係體內住著男生魂嘅女仔，但呢個女仔嘅外表，喺好多Fans眼中，絕對可比明星咁靚女，日日都要睇佢台。網民：「Bella打上路打得好勁呀！」

Bella Lee（FB@Bella Lee）

+ 6 + 5 + 4

No.6 Fufu Sama

相信唔少網民都好熟Fufu㗎喇，佢個名時不時都會喺連登出現，唔少巴絲打都有mon住Fufu嘅動態。點解Fufu咁多人識？因為佢除咗時不時開直播打機同唱歌之外，仲係一個Cosplayer嚟，網上有唔少佢靚靚相流傳，深得一眾動漫迷喜愛同追捧啊！睇住冇Cosplay，冇上晒妝嘅清純Fufu打機，真係咪話唔正啊。網民：「Fufu街坊look真係好girlfriendable啊！」

Fufu Sama（IG@fu.nga.ying）

+ 10 + 9 + 8

NO.5 LILYBBB

LILYBBB，即係LILY雅麗，係香港相當知名嘅靚女直播主，佢精於《絕地求生》、《英雄聯盟》等即時對戰Game，技術相當唔錯。不過大家睇佢，都未必全部因為佢打機叻嘅，更加重要一點，係LILY青春嘅外表，好似the girl next door咁，畀人一種初戀嘅感覺。單係IG，張張相都破千，都咪話唔勁！網民：「LILY，can you be my BB？」

LILYBBB（IG@lilybbb1）

+ 8 + 7 + 6

NO.4 蒽蒽

陳雪聰，又或者講返個大家都知嘅花名，蒽蒽。喺咁多女性直播主入面，蒽蒽係相當後生嘅一個，1998年出世，而家先21歲。不過佢人仔細細，成就已經不容忽視，作為KOL，佢2013年已經搞緊Youtube channel直播遊戲實況。之後亦都有喺Twitch直播打機，蒽蒽青春動人，難怪吸引咗咁多Followers收睇嘅。網民：「蒽蒽，令我初戀嘅感覺。」

蒽蒽（IG@chungchung030）

+ 11 + 10 + 9

NO.3 Rose ma

香港電競女直播主入面，Rose ma 馬俊怡成名好早，人稱「小馬」、「馬馬」嘅佢，為人相當真性情，直接坦誠嘅言行，係佢吸引好多Fans嘅其中一個原因。主要原因係咩？梗係因為Rose ma有模特兒嘅外表、身形，唔單止成日有活動，仲出過寫真集，主持節目，拍埋電影，真係打機界嘅才女呀！網民：「好想送支Rose畀小馬！」

Rose ma（IG@roserosemama ）

+ 4 + 3 + 2

NO.2 小雲寶寶

謝天雲，直播界廣為人知嘅名，叫做小雲寶寶，佢自言要用顏值征服人心，憑藉佢勁爆嘅身材，俏麗嘅外表，又真係成功征服咗唔少男性Fans嘅心。小雲寶寶喺打機界都幾有資歷，曾經係前AHQ Girls女子戰隊隊員，而家目前主力直播打機，除咗喺Twitch，亦有喺越南興起平台NONO LIVE做直播，好受歡迎。網民：「我都想做你個寶寶呀！」

小雲寶寶（IG@baby19951111）

+ 13 + 12 + 11

NO.1 Deer Chan

香港「電競女神」嘅女直播主，Deer Chan，原名陳嘉靖，又有人叫佢做「鹿兒」。Deer最初喺2016年加入香港第一隊《英雄聯盟》嘅女子職業電競隊，仲做埋隊長。佢出眾嘅外表，苗條嘅身材，自然令佢係打機界吸引咗好多男性Fans。Deer而家成日都喺Twitch做直播，次次都好多觀眾，第一名當之無愧！網民：「Deer can you be my dear？」

Deer Chan（IG@deerchann）

+ 14 + 13 + 12

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