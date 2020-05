數據分析香港10大電競女神　Rose ma僅排第三？　冠軍毫無懸念

呢幾年,網路上興起直播熱潮,好多人都鍾意睇人哋直播,無論係吹水、唱歌、打機定係做其他嘢,總之你講得出嘅,都會有觀眾睇。咁多直播主,要受歡迎都唔係易事。不過呢,香港人就好簡單直接嘅,做咩唔緊要,最重要係外表出眾。咁多個直播主,多數又以靚女直播主最受歡迎,真係唔打得都睇得!今日DailyView就用網路大數據話你知,香港十大最受歡迎嘅Twitch界靚女直播主係邊十個啦!

NO.10 櫻花丸

如果要數Twitch直播界嘅靚女文青,我哋就一定要留意櫻花丸喇!櫻花丸唔單止打機叻,仲要係讀時裝設計系,係一位出色嘅繪畫家。櫻花丸嘅靚,唔同其他女仔,相當有佢個人風格、特色。近日佢宣布自己要玩《仁王2》,下面即刻有大堆留言,話期待櫻花被虐嘅表情喎。要睇佢點玩,就留意佢直播喇。

櫻花丸(IG@akl.syrena)

NO.9 小小悠

小小悠,喺香港打機界知名嘅靚女直播主,身兼多職,好似旁述、主持、實況主咁,佢都有份做。小小悠仲係港台澳Raindow six比賽「地伏盃」主辦,Raindow six呢隻即時射擊Game,有好多唔同嘅戰術、玩法,深受香港玩家歡迎。小小悠除咗打機,周不時都喺IG、FB發福利照,真係唔可以錯過呀!網民:「日日睇佢開台,真係好開心。」

小小悠(IG@c_yuuyuu)

NO.8 Sleepyz

Sleepyz,喺PandaCute 嘅職業電競選手,專玩《星海爭霸 II》、《英雄聯盟》,星期一至五都會喺Twitch直播開台,個性大方開朗,平易近人。唔怪得一眾Fans都力讚Sleepyz,話佢顏值高,打機又勁喇!佢話自己成日都好眼瞓,所以叫做Sleepyz。但睇佢打機就好精神,睇嚟真係用生命值去打機喎。網民:「睇佢打機緊張到個人醒晒!」

Sleepyz(IG@sleepyz030z)

NO.7 Bella Lee

Bella Lee,曾經係香港Forger Valkyrie女子職業電競戰隊嘅隊員,現任PandaCute嘅職業電競選手,專玩《英雄聯盟》,日日對住Keyboard、Mouse八粒鐘,只係為咗技術愈嚟愈好。Bella話自己係體內住著男生魂嘅女仔,但呢個女仔嘅外表,喺好多Fans眼中,絕對可比明星咁靚女,日日都要睇佢台。網民:「Bella打上路打得好勁呀!」

Bella Lee(FB@Bella Lee)

No.6 Fufu Sama

相信唔少網民都好熟Fufu㗎喇,佢個名時不時都會喺連登出現,唔少巴絲打都有mon住Fufu嘅動態。點解Fufu咁多人識?因為佢除咗時不時開直播打機同唱歌之外,仲係一個Cosplayer嚟,網上有唔少佢靚靚相流傳,深得一眾動漫迷喜愛同追捧啊!睇住冇Cosplay,冇上晒妝嘅清純Fufu打機,真係咪話唔正啊。網民:「Fufu街坊look真係好girlfriendable啊!」

Fufu Sama(IG@fu.nga.ying)

NO.5 LILYBBB

LILYBBB,即係LILY雅麗,係香港相當知名嘅靚女直播主,佢精於《絕地求生》、《英雄聯盟》等即時對戰Game,技術相當唔錯。不過大家睇佢,都未必全部因為佢打機叻嘅,更加重要一點,係LILY青春嘅外表,好似the girl next door咁,畀人一種初戀嘅感覺。單係IG,張張相都破千,都咪話唔勁!網民:「LILY,can you be my BB?」

LILYBBB(IG@lilybbb1)

NO.4 蒽蒽

陳雪聰,又或者講返個大家都知嘅花名,蒽蒽。喺咁多女性直播主入面,蒽蒽係相當後生嘅一個,1998年出世,而家先21歲。不過佢人仔細細,成就已經不容忽視,作為KOL,佢2013年已經搞緊Youtube channel直播遊戲實況。之後亦都有喺Twitch直播打機,蒽蒽青春動人,難怪吸引咗咁多Followers收睇嘅。網民:「蒽蒽,令我初戀嘅感覺。」

蒽蒽(IG@chungchung030)

NO.3 Rose ma

香港電競女直播主入面,Rose ma 馬俊怡成名好早,人稱「小馬」、「馬馬」嘅佢,為人相當真性情,直接坦誠嘅言行,係佢吸引好多Fans嘅其中一個原因。主要原因係咩?梗係因為Rose ma有模特兒嘅外表、身形,唔單止成日有活動,仲出過寫真集,主持節目,拍埋電影,真係打機界嘅才女呀!網民:「好想送支Rose畀小馬!」

Rose ma(IG@roserosemama )

NO.2 小雲寶寶

謝天雲,直播界廣為人知嘅名,叫做小雲寶寶,佢自言要用顏值征服人心,憑藉佢勁爆嘅身材,俏麗嘅外表,又真係成功征服咗唔少男性Fans嘅心。小雲寶寶喺打機界都幾有資歷,曾經係前AHQ Girls女子戰隊隊員,而家目前主力直播打機,除咗喺Twitch,亦有喺越南興起平台NONO LIVE做直播,好受歡迎。網民:「我都想做你個寶寶呀!」

小雲寶寶(IG@baby19951111)

NO.1 Deer Chan

香港「電競女神」嘅女直播主,Deer Chan,原名陳嘉靖,又有人叫佢做「鹿兒」。Deer最初喺2016年加入香港第一隊《英雄聯盟》嘅女子職業電競隊,仲做埋隊長。佢出眾嘅外表,苗條嘅身材,自然令佢係打機界吸引咗好多男性Fans。Deer而家成日都喺Twitch做直播,次次都好多觀眾,第一名當之無愧!網民:「Deer can you be my dear?」

Deer Chan(IG@deerchann)

DV小教室:網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》,觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道,其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog,從中取得資料樣本數,並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ,數值愈大代表主題項目的討論度愈高。

