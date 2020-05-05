金像獎2020│25套戲中港台譯名比併　《一條狗的回家路》是哪部？

金像獎一直支持香港電影，但其實不少外國電影的香港譯名都十分出色，食字得來又有意境，更有人提出要給譯名的朋友頒個金像獎。

《寄生蟲》、《小黃人》、《海王》你知道是甚麼電影嗎？那麼《上流寄生族》、《迷你兵團》、《水行俠》你又知道是甚麼嗎？翻譯電影名一直都很有挑戰性，寥寥數字既要帶出電影神粹，又要吸引大家目光，一點都不易呢。

知道這是甚麼電影嗎？你又猜得到它的內地譯名嗎？

中港台電影譯名向來各有特色，國內直譯電影名更往往笑爆嘴。《開罐》小編精選了25套外國電影的中、港、台翻譯，看看你最喜歡哪一個？

↓↓↓ 按圖看25套電影譯名 ↓↓↓

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iPhone SE 2020 年版（前稱 iPhone 9、SE 2）千呼萬喚終於在 Apple HK 官網現身，除了新機的規格及價錢之外，細心的網民更注意到，美國、內地以及香港三地官網宣傳句子的翻譯分別，大讚香港譯得夠傳神！《開罐》整理了9句官網內的宣傳文句，英文原版、內地翻譯及香港翻譯，一起來看看吧。

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立即CLICK入內文看足本版：iPhone SE｜香港Apple官網精準翻譯獲好評 內地網民感嘆：比不上