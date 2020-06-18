斷貨鐵甲萬能俠、公主都有！奧海城376部扭蛋機　一文睇清全部款

BANDAI最新扭蛋場進駐奧海城，有376部扭蛋機整整齊齊放在中庭位置！《開罐 Opener》記者到場，為大家速遞場內的扭蛋款式，到底值不值得到場一戰？

376部扭蛋機進駐奧海城2期中庭，除了有多款扭蛋，更有展示櫃展示出部份扭蛋本尊，加倍吸引大家扭晒佢哋返屋企！

場內有多款扭蛋，共376部機。（羅諾賢攝）

當中要數最特別的，可謂鐵甲萬能俠扭蛋！在玩具界掀起一陣搶購潮的鐵甲萬能俠，6月5日到港後，推出首周已經被狂搶，儲齊三隻更可「合體」！因為太受歡迎，這次的扭蛋場也限每人只准扭三次！據員工說，就算每晚都補貨，每天開門不久還是會被扭清光！

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場內除了特別版鐵甲萬能俠，更有深受歡迎的迪士尼公主扭蛋、大量蠟筆小新扭蛋（最新的「睡覺系列」都有！）、Pixar扭蛋以及多啦A夢，也有不少Sanrio、龍珠、高達、寵物小精靈的扭蛋，記者覺得款式算多，自己都忍不住扭了幾個回家！

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除了以上扭蛋，場內更有約60部機的「10元特價扭蛋區」，款式比較舊及名氣略低，不過都可睇睇有無嘢啱你心水！

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【溫馨提示注意位】不過大家就要留意返，扭蛋區域只接受八達通，場內也不設增值，所以記得先增值才去血拼，如果需要，一樓的商場服務處都提供增值服務。另外，大熱的「Animal Life」系列及角落生物扭蛋系列都沒有貨，鐵粉們要留意。