天文台預告未來一周均持續下雨，雨傘跟身是常識吧！不過雨勢過大的話，雨傘隨時都只能保你上半身不被弄濕，可下半身、尤其鞋子和襪子通常都無一倖免，雙腳被逼「噏住」大半日。這時使用各種防水用具絕對能幫你逃離一劫！近期不少品牌均推出下雨天用品減價優惠，最多有7折優惠！未雨綢繆是時候了！

不少袋款和外套（Catalog）

運動及休閒品牌如馬拉松、Catalog及SearchingC均推出不少雨季用品減價，產品中包括各種防水衣物如可摺疊式雨褸、漁夫帽、防水襪、防水防污噴霧。另外當然還有各式雨傘，撥水功能雨傘、超輕雨傘等同樣有減！全部未知減到幾時，要買趁快！

Catalog｜雨具新品優惠8折起 必買可摺壘式男女裝雨褸

Catalog是次減價主要圍繞日本雨具品牌KIU的產品，某些指定產品設會員價，只要登記成為馬拉松會員便可享8折優惠，登記過程快捷及免費，現在註冊成功更會送3張總值$200優惠券。

減價貨品中有較少見的可調校頭圍的漁夫帽及防水水桶包，另外防水防污噴霧亦有9折優惠。全網買滿$700可配送上門、滿$300可門市自取，否則需支付$50運費。🔻🔻🔻點圖睇登記步驟及記者精選產品🔻🔻🔻

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馬拉松｜防水防污噴霧低至$50

馬拉松同樣推出雨天必備產品減價，有多款輕量雨傘及摺疊式收納防水外套選擇。跟Catalog一樣，某些指定產品設會員價，建議大家先登記後購物。登記步驟跟Catalog大致相同，另外亦同樣會送3張總值$200的優惠券。全網買滿$700可配送上門、滿$300可門市自取，否則需支付$50運費。🔻🔻🔻點圖睇記者精選產品🔻🔻🔻

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Searching C｜產品功能性最強 有售全球最輕70G雨傘

一向搜羅各地設計好物的網購平台Searching C同樣有雨具和防水工具進行減價優惠，雖然定價本身較高，但勝在設計坊間少有，而且功能和實用性兼備，例如當中有售由日本出產的全球最輕雨傘、亦有透氣防水襪，下雨天以外，經常進行戶外活動的朋友們同樣適合。運費將根據各產品供應商及重量而定，一般以順豐、DPEX速遞和郵局寄送為主。🔻🔻🔻點圖睇記者精選產品🔻🔻🔻

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轉眼間2020年已過了大半年、來到接近年尾的9月，同時亦代表大家要預備換季了！想趁轉季打造整潔家居的話，不妨多利用收納產品。無印良品（MUJI）近日一收納用品「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒）再度引起日本網民熱話，更有不少網民紛紛獻計分享在家用法！大家一起學起來吧！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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