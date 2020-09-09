最近港日娛樂圈有不少渣男現真身，香港代表有日前被爆出軌的前商台DJ細So（蘇耀宗）；至於日本，則有伊勢谷友介因涉藏毒被捕後，遭朋友向日媒報料軟禁女友逼吸毒。《Opener開罐》記者盤點7位號稱日本最強渣男，最後一位竟然在婚後15年間「偷食」50名女性，他的真正身份令人超驚訝！

昨日（8日）日媒報導，44歲日本男星伊勢谷友介在東京目黑區的寓所內被搜出20.3克麻，涉嫌違反《大麻取締法》被捕。消息爆出後，陸續出現更多他的私生活爆料。《東京スポーツ》報導，有伊勢谷的朋友爆料他8年前曾與知名寫真女星交往時，曾將她軟禁在家，並逼她吸食大麻。

網上截圖

《體育日本》又指，伊勢谷友介除了與多名女星如廣末涼子、吉川日奈、木村佳乃、麻生久美子等人傳過緋聞外，圈內人亦知道他長期有不少砲友，據一名自稱是他砲友的女性表示，伊勢谷在床上表現得主動，玩得亦相當激烈。

👇👇👇點擊看日本其餘6位賤男及「渣男史」！😤😤👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

世上渣男何其多，更是無處不在！除了香港之外，在韓國亦有不少被公認是渣男的韓星！《Opener》為大家盤點8個韓國渣男藝人，小心睇到眼火爆！

👇👇👇點擊圖片查看👇👇👇