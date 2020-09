換季之際,當然要買新鞋好好迎接。近日各大波鞋官網均推出減價優惠,《開罐 Opener》為大家整合當中較具人氣的5大品牌,當中包括Nike、adidas、New Balance、PUMA及Reebok,想知優惠詳情及抵買款式即睇下文!

Nike|減價貨品2件或以上額外8折優惠

即日起9月17日,Nike官方網站推出Extra Sale優惠,買滿2件指定減價產品並於結帳時輸入優惠碼【EXTRASALE】即享額外8折優惠。產品不限於男女、童裝鞋款、衫褲鞋襪及袋款,只要產品標有「買滿2件減價產品即可享額外8折」即屬指定款式。

不少款式折上折後的減幅都相當大,以曾被韓星G-Dragon加持而大熱的款式NIKE AIR VAPORMAX 360為例,由原價$1599減至$1199,買滿2件有額外8折後只需$959,近6折優惠!運費方面,只要成為Nike會員便能免運費,否則需買滿$599或支付$28運費。🔻🔻🔻點圖看精選減價款式🔻🔻🔻

adidas|2件7折、3件半價 減價貨品同樣有折

adidas的減價優惠可謂從未停止,即日起至9月17日,於官網及門市推出指定貨品2件7折、3件半價優惠,比起上一回優惠(2件額外8折、4件額外5折)門檻更低。只要產品標上「兩件七折,三件半價」即屬指定款式,各大熱款式如Stan Smith、Ultraboost及NMD等均包括在內。不過要留意同一款式未必全部顏色都有減,買時記得細心留意!現時全店免運費。🔻🔻🔻點圖看精選減價款式🔻🔻🔻

PUMA|正價貨品1件7折、2件6折優惠 買滿$1000再減$100

PUMA官網進行多個優惠,除了指定正價貨品1件7折、2件6折優惠,買滿$1000並輸入優惠碼【100off】即減$100,另外亦有多款減價產品選擇。不少減價產品減價幅度頗大,以Future Runner SL為例,由原價$699減至$199,近3折優惠!減價未知完結日期,各款式買完即止!買滿$399即免運費,不足的話需支付$28運費。🔻🔻🔻點圖看精選減價款式🔻🔻🔻

Reebok|2件或以上7折 另送半價優惠卷

即日起至9月30日,Reebok官網進行Best Offer優惠,買任何2件或以上指定正價產品可獲7折優惠,另外單次購物滿$500將獲5折優惠碼,可於下次消費使用。雖然折扣不及其他品牌低,但勝在有不少新款式同樣有減,例如CLASSIC LEATHER LEGACY便是在上個月才剛出的新品。現時全網更有限時免運費優惠,不妨把握機會!🔻🔻🔻點圖看精選減價款式🔻🔻🔻

New Balance|正價貨品1件7折、2件6折

New Balance官網現正進行減價,購買指定正價貨品並輸入優惠碼【ENJOY30】即可享1件7折、【ENJOY40】享2件6折,另有不少已減價款式選擇。當中已減價款式包括較少減價的英、美版型號,例如Made in UK 1500及Made in US 996。減價未有標明完結日期。全網買滿$500即會免運費,否則需收取$28運費。

但未知今天是否碰上327發售新色的日子,官網由早上起便運行得相當緩慢,加上官網沒有標明哪些才是可獲折扣的正價產品,每每要到購物車頁面輸入優惠碼「測試」才知道,可是測試中途卻又「死機」變空白頁……記者確實相當無奈。建議有意購買的話等多一兩天後才購買。記者簡單挑選了幾對減價款式給大家參考(經過無限次空白頁才成功取得圖片)。🔻🔻🔻點圖看精選減價款式🔻🔻🔻

