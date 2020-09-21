你敢吃蟲嗎？雖然絕大部分人對於進食昆蟲仍然非常抗拒，但其實食蟲已經越來越流行，更被封為「未來的食物代替品」。日本有一位「戀蟲癖」少年，他自小就發現自己對昆蟲情有獨鍾，不但喜歡食蟲，還會視牠們為家人、甚至戀人，他在訪問裏透露「曾與一隻蟑螂談戀愛」，令一眾網民大呼「頭皮發麻」！

篠原佑太與他的「女友」Lisa。（YouTube「Asian Boss」）

去年，YouTube頻道「Asian Boss」訪問了一位叫篠原佑太的少年，他對昆蟲情有獨鍾，甚至把非洲蟑螂當成戀愛對象，並為牠改名做「Lisa」。他在節目透露Lisa是他的初戀，坦言自己對Lisa有性幻想。當Lisa離世後，他決定親自把牠吃掉，聲稱「Lisa永遠活在我身體內」。這位「戀蟲男」超誇張的「愛的宣言」震驚不少網民，並留言「毀三觀」、「好變態」。

篠原佑太認為自己可以和蟑螂Lisa溝通。（《恋するサイテー男総選挙》）

除了把昆蟲當朋友、家人和戀人，篠原還喜歡食蟲，尤其是研究「昆蟲食譜」。最近，日本節目《家、ついて行ってイイですか？》訪問了這位戀蟲少年，發現他應該竟然搖身一變成為老闆，原來他為了宣揚食蟲文化，決定開一間主打昆蟲料理的餐廳，雖然聽上去「重口味」，但結果出乎意料地得到大眾認可，籌得近680萬日圓（約港幣50萬元）資金！

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常說「人不可貌相」，不能因為一個人的衣著和外表，而低估了他的能力。最近日本就有個好例子，一位男生在21歲時已經年賺40億日圓（約港幣2.9億），吸金能力超強，加上一身浮誇的MK打扮，他經常被網民誤以為是牛郎！不過，當他在電視節目上披露真正身份時，網民立即打臉：「原來是精英！」

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