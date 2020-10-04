香港快踏入初秋，根據天文台的天氣預報，本周二部(6日)氣温將降至23度，且陰天有雨。不過，別以為下雨天或陰天的紫外線強度較低，事實若日間不做好防曬，即使入秋太陽不太猛，仍會曬出斑。 最近，有日本節目邀請一班醫生和專家，講解關於美白和防曬的6個冷知識，根據日本專家分析，原來飲果汁和戴太陽眼鏡，都會令皮膚變黑！

（《ホンマでっか！？TV》）

美白和減肥是世上最難做到的事，相信女生們一定會認同。到底為甚麼每天勤力塗防曬，但最後都會變黑？日本綜藝節目《ホンマでっか！？TV》邀請了一班醫生和專家，為觀眾講解6個關於「美白防曬」的冷知識，究竟為何有些人的皮膚只會變紅卻不會變黑？喝果汁後會變易曬黑體質是真的嗎？

（《ホンマでっか！？TV》）

日本生物學專家池田清彥指，人的皮膚和膚色分為6大類型，每種肌膚在曬後呈現出來的狀態都不同。第1類人的肌膚非常白皙，曬太陽後會立即變紅，但一定不會變黑。第2至3類是普遍日本和香港人的膚色，皮膚在曬後會泛紅，然後慢慢變黑。第4至5類是天生小麥膚色的人，皮膚在接觸紫外線後很快就會變黑。最後一種是天生黑皮膚，只會越曬越黑。專家又表示，天生肌膚越淺色，患上皮膚癌的機率就越大！

【真相1】口服防曬丸真的有效嗎？

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【真相2】防曬乳液的保質期有幾長？

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【真相3】飲用這款果汁好容易會變黑？

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【真相5】戴深色太陽眼鏡竟然會令全身變黑？

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【真相6】紫外線是引致禿頭的原因之一？

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