早前有一位日本諧星因為長得超似香港演員「烏鴉」張耀揚，引起網民熱烈討論，發現港日原來都有不少「孖生」藝人。最近，又有網民分享一位與港星撞樣的日本KOL，而撞樣對象竟然是內地公認美女Angelababy！這位美女經常在IG大晒火辣身材泳照和素顏照，給人感覺青春年輕，當網民知道她的真正年齡後都驚呼：「你吃了防腐劑嗎？」

這位美女叫MEGBABY，原名柾川惠，是一位活躍於Instagram的KOL，有近80萬粉絲追蹤。由於五官立體甜美，加上名字同樣有「baby」，她被網民形容為「日版Angelababy」，把她的照片和真的Angelababy做對比，就好像兩姊妹一樣，不仔細看根本就分不清！

MEGBABY撞臉Angelababy（Instagram@_megbaby_）

外界都形容MEGBABY是「素人界的傳奇人物」，因為她單靠實力成功打入日韓明星交友圈，日本的小嶋陽菜、渡邊直美、水原希子，甚至是韓國女團Twice的成員都是他的朋友！

與小嶋陽菜是好姊妹（Instagram@_megbaby_）

不過，其實MEGBABY早在14歲便出道做《egg》、《ViVi》等時裝雜誌模特兒，之後更到韓國學習時裝設計，精通韓文，多年來一直被誤會成韓國人。她曾與朋友合資創立時裝品牌，可惜最後破產收場，她決定專心經營Instagram，分享穿搭美照，最後打出名堂，現在以KOL和美妝護膚產品創辦人身份活動。

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除了「國籍成謎」，MEGBABY的年紀也是一大謎團。她經常在Instagram分享泳裝照，身材火辣完全沒有半點贅肉；又會在IG貼出素顏護膚過程，肌膚水嫩如18歲少女，不少網民都猜測她只有20多歲。

（Instagram@_megbaby_）

最近有網民翻出她的舊照，更發現了MEGBABY的真實年齡！原來她是1983年出生，今年已經37歲，水嫩的肌膚和身材完全看不出她是快將奔四的女人，網民都驚呼：「簡直令人難以置信！」

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同場加映：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人

經典港產片《古惑仔》中為人熟悉的「烏鴉」張耀揚，今年已經57歲，但他最近竟然在日本爆紅？原來日本有一位諧星與當年後生版「烏鴉」長得一模一樣，網民貼出《古惑仔》劇照做對比，結果相似度極高，引起網民熱烈討論，就連那位日本藝人也留言：「實在太似樣！」

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觀看全文：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人 日版呂頌賢超靚仔