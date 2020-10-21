所謂理財，除了儲蓄以外，了解銀行利率、通脹、股票及債券等基本理論同樣重要！美國金融業監管局曾就美國國民經濟狀況及能力作出多項研究，其一為設立6條問題，以測試國民們的Financial Literacy（金融素養），看看他們對於基礎理財概念有多熟悉！

6條問題主要圍繞各種金融知識，例如利率、通脹、投資風險等方面。這些問題看似老生常談，不過在美國於2018年進行的研究，結果卻顯示於18至34歲的受訪群中，只有17%能正確回答4條或以上問題，就算較為年長的35至54歲群組亦只有33%。全國平均正確回答3條問題、錯誤回答1.3題及不懂回答1.4題，可見大多人的理財知識均相對薄弱。

（《回答吧1988》劇照）

研究報告中亦有提到Financial Literacy（金融素養）與財務能力的關係相當密切，變相有較高金融素養（正確回答到較多問題）會更懂計劃未來理財計劃及預備應急資金，亦會較少濫用信用卡，財務狀況大多會較好。想知自己是否理財白癡？預備好紙筆記下答案！🔻🔻🔻點圖睇6條理財概念問題及解答🔻🔻🔻

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有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富，亦與你的生活習慣和心態有關？出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley，曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣，歸納出「富習慣」和「窮習慣」，更提示當中的致富關鍵！《開罐 Opener》記者為大家整理出當中7大常見「窮習慣」，即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質！🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

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