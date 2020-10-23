明天（24日）起連放3日假期，又是洗錢的時候！不少品牌已經出了秋冬衣飾，部分更剛入秋就來減價，還要是新款！好像UNIQLO及GU，由即日起至29日，官網門市同步推出7日期間限定及限時會員專享優惠，多款秋冬單品均減價，當中包括秋冬季新品如法蘭絨格紋恤衫及百搭多色選擇的U圓領T恤！

減價款式當中包括不少秋冬季新款！值得入手！（GU／UNIQLO）

UNIQLO｜期間限定優惠及APP會員限定優惠 減幅達7折

Uniqlo即日起至29日官網及門市同步推出兩大限時優惠，分別為期間限定優惠及APP會員限定優惠，多款秋冬季新款產品減價發售。當中最值得入手必數有多個花款選擇的法蘭絨格紋恤衫，減價幅度達$50，約7折折扣！👇👇👇點圖睇期間限定優惠及APP會員限定優惠減價商品👇👇👇

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GU｜APP會員限定優惠及大降價產品

GU亦同步進行限時優惠，減價主要分為「APP會員限定」及「Price Down」兩種，前者的款式會較為新，當中不乏秋冬季新款。而Price Down則有較定的低價，最平只需$19！👇👇👇點圖睇APP會員限定優惠減價商品（女裝）👇👇👇

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根據天文台預測，未來數天受東北季候風影響，本港天氣將會持續天晴乾燥，明天(23日)相對濕最低達45%！除了要多喝水保持身體內裏滋潤外，外部的滋潤同樣重要！一款來自無印良品（MUJI），有「萬用油」之稱的滋潤底油正好適合換季時使用！

這款萬用油其實是MUJI眾多滋潤底油系列中的其中一款，名為「可可巴油」。因為質地透薄和相宜價錢，加上早前被網民發現其去黑頭功效相當不俗而一炮而紅。不少日本網民都曾在美妝網站分享成果！🔻🔻🔻點圖睇去黑頭神器有幾神！🔻🔻🔻

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