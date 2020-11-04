UNIQLO由11月6日至12日期間舉行「O2O狂歡祭」，一連七日推出限定優惠，當中包括各款秋冬男女裝T恤、褲和外套等，就連HEATTECH和超輕羽絨都有限定優惠！

天氣轉涼，又有借口買新衫了！UNIQLO由11月6日至12日期間一連七日舉行「O2O狂歡祭」推出限定優惠，由HEATTECH、到Hybrid羽絨系列、甚至是Cashmere茄士咩針織衫，都有限時優惠。而在11月6日至12日期間，於網絡旗艦店以單一配送方式購物凈額滿$600元，即可獲贈AIRism口罩[3件裝]電子換領券乙張，每天名額1,000個，先到先得，送完即止。

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New Balance繼8月推出開倉活動獲熱烈反應後，時隔3個月再次推出！即日起至11月9日，一連6日於觀塘Inspire Hub舉行減價活動，全場貨品包括各式波鞋、涼鞋、衛衣及外套款式低至2折發售！今次開倉的鞋款驚喜地有不少選擇，當中最值得入手必數一向定價較高的英、美版型號如991、997、1500及575，全部減價幅度均超過$700。現場更設折上折優惠，買2對或以上價錢會更平！。鞋碼方面，較多款式集中於男裝碼數，大多在40號或以上，女士們可的選擇會相對較少。

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