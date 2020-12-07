戴著眼鏡身穿運動服的傻Miss、一班超帥的壞壞高中生、還有老土又熱血的劇情⋯⋯經典日劇《我Miss係大佬/ 極道鮮師/ごくせん》可說是一眾80、90後的童年回憶。有出演過《ごくせん》系列的中高生小鮮肉，全員長大後都是日劇男神！當年他們的青澀樣子，你又認得出嗎？

（《我MIss係大佬1》劇照）

《我Miss係大佬》曾出過3季，亦出過電影，系列中不乏帥氣小鮮肉。多年過去，當年青澀的小男生已蛻變成男神。也許當年不為意，原來超多日劇男劇也有份出演，除了主角松本潤、小栗旬、三浦春馬，還有近年大熱的田中圭、三浦翔平、賀來賢人⋯⋯以下13位男神年少時的青澀模樣，你又認得出嗎？

原來2002年田中圭都有份參演《我Miss係大佬1》，飾演英翔学園高校的大野。(網上圖片)

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同場加映：一眼看穿誰整容！20位日本女星素顏畢業照全公開

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