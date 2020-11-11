35歲日本男星山下智久（山P）8月被爆帶著未成年網紅高中生模特兒少女愛子到酒店開房間喝酒，而遭經紀公司尊尼事務所雪藏，演藝工作亦要暫停。日本雜誌「週刊文春」網路版日前 (10日) 報導，日本人氣男星山下智久已退出尊尼事務所。報道刊出後，尊尼事務所官方網頁亦公布：「今次，敝公司所屬藝人山下智久，已於2020年10月31日正式退出本事務所。」

《Code Blue》劇照

山下智久（山P）已經在尊尼事務所工作24年，被無數女生追捧的山P主演過不少收視、口碑俱佳的日劇，其經典程度就算不是他粉絲，都一定看過他的作品。日本網站modelpress早前訪問3,348人，選出10個「最喜歡的山下智久扮演的角色」，日劇經典《龍櫻 / 東大特訓班》竟然被擠出榜外！

一群三流高中生以考入東京大學為目標，在特訓班中一起奮鬥。（《龍櫻》劇照）

《龍櫻 / 東大特訓班》雲集顏值極高的男女神，演員有長澤雅美、新垣結衣、小池徹平。故事描述一群三流高中生以考入東京大學為目標，在特訓班中一起奮鬥，山P飾演個性倔強敏銳的勇介。經典對白「考試的正確答案只有一個，但人生的路不只一條」讓劇迷熱血沸騰。

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好看的外表被認為是偶像派，不過山P其實擁有驚人的記憶力，更說得一口流利英語，可惜開房事件令其正面形象受損，到底是甚麼原因令大家對他又愛又恨？這13件事助你了解一代男神。

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