今日(19日)是TVB 53周年台慶，以往TVB一直是香港電視龍頭，當中不少經典綜藝節目，更是不少香港人茶餘飯後的話題。《開罐opener》為大家整合了12個雖然已悄悄消失，卻仍令90後回味的經典綜藝及資訊節目，相信勾起大家不少童年回憶。

兒歌金曲頒獎典禮，陳浩民穿著車厘龜唱寵物小精靈主題曲。（網上圖片）

今日(19日)是TVB 53周年台慶，不少TVB藝員將出席今晚萬千星輝賀台慶節目。近年受網劇和其他電視台競爭影響，TVB的收視已未及當年勇，不過昔日的綜藝或資訊節目仍令人回味，當中不少更是香港90後的集體回憶，《開罐opener》為大家整合了12個已悄悄消失的節目，看看大家是否還記得。



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同場加映 ：Donki相戀意中人 6大經典萬能key

「Donki相戀意中人」唱到街知巷聞，皆因網民發現原來Donki同好多歌都好夾，成為新一代萬能key，瘋狂改詞惡搞。除了Donki和陳瀅，「無言的Trump Trump Trump」、「世間甚麼愛叫林雪」，都是風靡一時的萬能key，係咪一聽回憶就返晒嚟？

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