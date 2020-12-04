新冠肺炎不只影響你我，就連迪士尼公主都留家抗疫。外國IG神人Andhika Muksin將這些公主疫情期間的真實的生活神還原，想不到小魚仙、灰姑娘和茉莉公主和大家一樣，平日最愛耍廢宅在家煲Netflix。

想不到小魚仙、灰姑娘和茉莉公主和大家一樣，平日最愛耍廢宅在家煲劇。（Instagram@andhikamuksin）

IG神人Andhika Muksin經常在個人社交媒體上分享自己的改圖畫作，將電影中公主的優美姿態變換成現實超貼地的疫情生活寫照。耍廢宅在家煲劇、Work From Home 在家拍片、留家抗疫齊齊叫外賣⋯⋯其實大家和公主們的距離並不遙遠。

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同場加映：22張迪士尼女主角真實生活神還原 小魚仙像特朗普、灰姑娘戴假髮

醜態顯露出來，當中不止灰姑娘與小魚仙，連《風中奇緣》的寶嘉康蒂、《阿拉丁》的茉莉公主也慘遭毒手，私生活照片全曝光。小編立刻將最極品、最精彩、最醜陋的22張公主總結出來！

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