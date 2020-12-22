單身狗過聖誕｜日媒教12招「毒自」歡度佳節　唔想眼冤靠終極一招

開罐
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一年容易又聖誕，疫情下大家準備如何度過節日未呢？有情人的可以中午食個自助餐夜晚返屋唱下聖誕歌，至於單身狗又可以怎樣過？有日媒建議單身狗參考以下12招，讓你自己也可以歡度聖誕！

單身狗也可以一個人開心過聖誕！（《COO＆RIKU廣告》）

日本近年亦出現了「クリぼっち」（聖誕毒L）這個詞語，是由「クリスマス」（聖誕節）加上　「一人ぼっち」（毒L）組合而成的。對於沒情人沒朋友的單身狗來說，聖誕節莫過於是一年中最可怕的時間，與外面人人都熱鬧狂歡形成強烈對比，自己卻要孤獨地留在家中，仲要聽到隔壁鄰居的笑聲。但「毒L」過聖誕不一定慘，有日本媒體《Love Hacks》的文章就分享了很多招讓單身狗自己一個也可歡度聖誕，《開罐》為大家盤點12招，快去參考吧！

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同場加映︰日本秋葉原變「劏客勝地」　被女僕哄3萬買杯飲品　宅男：很開心

日本秋葉原出名是宅男聖地和電器集中地，除了有大量動漫周邊、女僕咖啡室，還有很多電器商店。不過秋葉原最近驚變成「劏客勝地」，更引起網民熱議。

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