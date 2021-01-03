Haagen-Dazs|官網推自製雪糕杯遊戲　港網民惡搞「醉愛番工味」！

Haagen-Dazs哈根達斯日本官網推出自製雪糕杯，大家可隨意創作想要口味和包裝封面，剛面世便即吸引大批香港網民試玩，除了充滿本土特色的口味，還出現香港人才看得懂的惡搞「口味」，十分爆笑！

香港被稱為美食天堂，燒賣魚蛋臭豆腐都是標誌性的街頭小食，不過融入雪糕口味，你又敢試嗎？（tanny777ayahigh_jptw@IG）

Haagen-Dazs自製雪糕杯活動甫推出便有大量投稿，有網民創作自己想要的口味和將香港食物crossover，有人放上毛孩和小朋友相，訂製個人化雪糕杯，有人惡搞社會時事和「抽水」，推出「醉愛番工味」和「觀塘毒氣味」，引起大家共鳴！

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Haagen-Dazs自製雪糕杯點樣玩？

只要上載圖片和加上文字，即可創造個人喜愛口味，還可自由轉換背景，下載完成圖！

Haagen-Dazs自製雪糕杯傳送門

日本人氣雪糕機推介：Dretec

看完網民的創意雪糕口味，不禁心思思，想自己做出一款可吃入肚的真雪糕？日本Dretec - IM-100 雪糕製造機正正可滿足你的願望！只需將雪糕機主容器放入冰格大約8個鐘，取出便可開始製作，按照口味加入喜愛的食材，創意口味不是夢！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/03）

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