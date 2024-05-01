「一注獨中六合彩」是所有人發夢都想遇到的事，現實中，有很多中獎的人因為突如其來的財富而導致妻離子散，亦有人利用獎金投資而變人生贏家。如果你突然發現自己中頭獎變億萬富翁，你又會怎樣做？



日本有一位「超幸運」大學生在20歲時中彩票頭獎獲得2億日圓（約港幣1500萬），他竟然瞞著包括父母在內的所有人，將所有獎金都用來吃飯，一共去了近2萬間餐廳，最後5年內用完獎金，現在已經41歲的他到底過著怎樣的生活？

這位「超級幸運吃貨男」叫來栖けい，他在25歲（2004年）的時候出版了一本叫「美食的王者」食評書，記錄日本百多間超水準的西餐廳和菜式，成為城中熱話。

當時不少人都好奇為什麼一個平凡的大學生會有這麼多錢去光顧貴價高級餐廳，他2020年曾亮相日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》，公開了一個隱瞞多年的秘密，原來他在20歲的時候中了彩票頭獎，獲得2億日圓（約近港幣1000萬）！他在節目分享自己如何在5年內花光所有錢，就連主持人也聽到目瞪口呆，到底巨額財富為他的人生帶來了甚麼轉變？

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2004年，日本出現一本叫做「美食的王者」的話題之作，裏面記錄了日本167間頂尖餐廳和180道高級美食，作者是一位大學畢業沒多久的25歲平凡少年來栖けい。當年紅極一時的「美食少年」作者來栖2020年上節目分享往事和近況，他在節目上自爆一個對全世界隱瞞了20年的秘密...「其實，我在20歲的時候中了彩票的頭獎，獎金是2億日圓（約港幣1000萬）。」

來栖指當年他只有20歲，只買了10張彩票便中獎了，確實非常幸運。不過在講述他如何花掉這2億日圓獎金之前，他先分享了自己的背景故事。學生時期的來栖對美食有強烈的慾望和興趣，經常都會去高級西餐廳品嚐美食。

曾一天食30碗拉麵

由學生時期至30歲期間，他已經去過2萬間餐廳吃飯。這個紀錄實在太驚人，就連美食指南「米芝蓮」的總負責人都要和他對談做訪問！「我一天平均可以吃10kg食物，試過一天之內吃了30碗拉麵」不過，就算1年365日三餐都外出吃飯，15年也只能去1萬5千間餐廳，到底來栖為什麼可以去2萬間餐廳？

電視台找到12年前訪問來栖的影片，記錄了他一天的極奢華美食行程！首先，他去了高級西餐廳吃了7道菜，共12600日圓（約港幣627）之後立即趕到另一間高級餐廳，同樣吃了套餐，總共有10道菜式，價值25200日圓（約港幣1255）品嚐了10多道美食後，來栖還未有飽腹感，他決定與友人繼續吃。之後去了一間串燒店和兩間拉麵店！來栖總共去了5間餐廳，吃了48道菜式，花費近6萬日圓（約港幣2990）!「最初（學生時期）我沒有太多錢，所有吃飯的費用都是父母給我的零用錢．我出生於普通家庭，不是特別富裕，所以我將所有零用錢都放在美食上，其他花費能節省便節省。」

20歲買彩票即中獎

一天，住在神奈川縣的來栖準備到東京遊玩，想不到靈光一閃的念頭改變了他的命運。「那天我到東京玩，可是當日我並沒有預約到任何餐廳，也沒有其他事可以做，然後我想起自己剛過20歲，便打算試一試買彩票當做紀念。」就是這樣，他由一個平凡孤僻的吃貨大學生，一夜變富翁！「我回家後過了一段時間才想起彩票，看到自己中獎後，腦海空白一片，第一個反應是『嗯？』第二天早上，我拿著彩票去銀行，跟職員說『那個，我中了彩票的頭獎』，然後立即被請到一間看似比較高級的房間。」

20歲的來栖在領取獎金時，被職員再三叮囑：「請你一定要想清楚這筆錢的使用方法呀！」來栖指他中獎的事沒有跟任何人說，就連爸爸媽媽都不知道，「因為沒有人知道這件事，所以父母還是照樣給我零用錢，銀行戶口有2億+父母提供的生活費。」

5年內全花光獎金

不過來栖25歲已經花光了全部獎金，戶口只剩下之前儲蓄剩下的200萬日圓（約9.9萬港幣）」，最令人震驚的是來栖用獎金的方法，他把那2億的獎金，全部都花在食物上。「我吃過最貴的一餐，每位盛惠40萬日圓（約港幣1.9萬）．那是一間專門賣高級牛肉的餐廳，高級牛『大田原牛』的一個部位就已經索價20萬日圓（約港幣9千9百元）！」

來栖將全部金錢投放在美食，瘋狂大吃大喝的生活持續了一段時間，最後30歲時已對『食』完全失去慾望，「已經嚐遍最頂級的佳餚，感覺來到終點了！」來栖決定不再做美食家，引退後用剩餘的儲蓄開餐廳，是自己多年來嚐遍美食後的集大成，「我在30歲後領悟到，真正的美食應該是用最簡單的烹飪方法去處理最新鮮的食材！」

他開了一間只賣「單一料理」的法式餐廳，店內所有菜式都只用水和鹽調味，在日本食評網上得到極高評價！如果你有2億日圓，你又會怎樣做？

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