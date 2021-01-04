7種估佢唔到日本相睇活動　預演湊仔未算誇　在寺廟也可識男仔？

開罐
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日本人向來也有聯誼的習慣，這些活動被統稱為「婚活」，顧名思義就是以結婚為前提的活動。由於傳統的聯誼活動已經不足以滿足現在的單身男女，於是日本逐漸出現了各種讓人意想不到的創意「婚活」。

日文中的「婚活」（こんかつ）意指「結婚活動」（けっこんかつどう），所有以結婚為目標的聯誼活動也可以被稱為「婚活」。為了盡快覓得理想伴侶，日本非常流行「婚活」，更演變出各種不同的創意模式。

為了盡快覓得理想伴侶，日本非常流行「婚活」。（《逃避雖可耻但有用》劇照）

傳統的聯誼「相睇」，就只是讓一群初次見面的同桌食飯，氣氛通常也會尷尬不已，難以真正熟絡起來。所以，日本的商家紛紛推出了不同的「婚活」，從大型聯誼到預習婚後生活等，讓人大開眼界。

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同場加映：2020日本最帥高中男生選舉　被揭照騙網民超失望

早前，日本公佈了「全國最可愛女高中生選舉2020」的賽果，但因為參賽者的照騙問題而令到網民很不滿。同時，大會亦宣布了「全日本最帥男高中生」的得獎者，結果一樣令人大跌眼鏡，原來男生的P圖技術比女生更勝一籌，真人和參賽照片簡直是兩個人，網民看到最後5強都忍不住留言：「評判你對得住良心嗎？」

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