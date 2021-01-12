新一年大掃除之餘，有沒有想過為自己的房間中翻新？日韓Instagram上有不少用户分享他們的房間佈置小巧思，很多相似產品都在IKEA、MUJI、DAISO有售，而且價錢相當親民，小資女們還不快快學起來？

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因為新冠肺炎疫情的關係，過去一年大家都留家抗疫WFH，在家的時間長了，不妨趁著新一年大掃除多花一點心思，將房間來個大翻新！其實在IKEA、MUJI及DAISO都能找到有相似功能的家居小物，而且價錢相當親民，《開罐Opener》小編為大家搜羅了多款$150以下的大熱家居佈置用品，有以下哪幾款合你心意？

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同場加映：斷捨離｜日本IG大熱5招懶人收納法 IKEA、DAISO、MUJI $50內買到

房間零碎物件堆積如山，想要收拾乾淨卻無從入手？Instagram上有不少用户分享他們的懶人收納心得，部分收納小物在IKEA、12元店Living Plaza及MUJI都能找到，而且$50就有交易，只需幾個簡單步驟，就能把房間整理得井井有條！

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