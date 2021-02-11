撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-11 17:20

情人節即將到來，不少情侶們都約會見面，一解相思之苦。不過在日常肌膚護理環節中，嘴唇保養是大家最常忽略的部位，嘴唇乾燥起皮、龜裂、唇紋深、易脫妝等狀況屢見不鮮。不想塗上鮮豔唇膏後出現礙眼死皮？不想被另一半嫌棄嘴唇乾裂，連接吻效果都大打折扣？那麼情人節前就要學會正確護理雙唇的技巧，不妨參考台灣網紅YouTuber Dr. Ivan教4大護唇技巧，讓你恢復柔嫩雙唇！

情人節就快到，約會前記得做好雙唇護理工作。（《女神降臨》截圖）

日常肌膚護理中，嘴唇護理經常都被忽視，導致乾燥起皮、唇紋深等問題，死皮堆積更會使上妝後容易掉唇妝！台灣網紅兼國立交通大學應用化學系博士Ivan（劉知岳）於其YouTube頻道中提到4個唇部護理技巧，有些懶人平日只塗潤唇膏滋潤雙唇，但原來這樣做並不能補水！想有效補水不乾燥，搽潤唇膏前有一個簡單步驟要做！

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新年及情人節就快到，不少人趁機轉新look，改變形象。不過去髮型屋染一次髮閒閒地都幾百元，為了省錢，不少年輕人都選擇在家DIY染髮，價錢便宜又快捷。不過髮型師Anson提醒大家有兩種染髮劑對頭髮傷害最大，有機會堵塞毛囊及脫髮，盡量不要貪平選用！另外，DIY染髮要注意時間控制，千萬不要顧著做其他事而分心，如果染髮劑停留在頭髮的時間太久，可能會出現頭皮灼傷及流血。

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同場加映：情人節約會背脊生痘痘點好？

情人節鄰近，一眾情侶乘機去酒店staycation，共度浪漫一夜。不過若此時背部長痘痘就大煞風景了！有台灣男網民在PTT西斯版發文，聲稱與女友在時鐘酒店開房，兩人正浪漫地洗鴛鴦浴，女友突然環抱他，用手擠破他後背的痘痘，令擠完後的傷口被熱水燙傷。男方痛得頓時失去興致，更坦言日後背部長痘痘都不敢讓女友擁抱自己。

其實背部長痘痘並不可怕！關鍵是千萬不要「手賤」！台灣網紅兼國立交通大學應用化學系博士Ivan（劉知岳）於其YouTube頻道中提到背部長痘痘4大不應該做的事及建議方法，後背一長痘痘，不少「手賤人士」會用手擠掉痘痘裏的膿頭，希望加快痘痘的痊癒速度，但效果可能會適得其反。

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