撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

廣東歌是香港人的共同回憶，很多歌詞琅琅上口，如果翻譯成英文， 你又識幾多？有連登網民用google translate、以及用港式英文，強行翻譯廣東歌歌詞互相挑機，以下這19句歌詞，識晒當你贏！

「blow ah blow～let this wind blow～」、「If wanna be happy, why needa wait」，你知道是甚麼歌嗎？不難吧！連登網民「我唔知道啊」發文「直譯估歌仔有冇人玩」，將中文歌詞強行翻譯成英文，一起來參戰吧！

有連登網民強行翻譯廣東歌歌詞成英文，互相挑機。

👇👇👇按圖參與19題英譯中歌詞👇👇👇

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

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同場加映：陳奕迅終止與adidas合作 15句陪著長大的歌詞

早前包括H&M、adidas、Nike、New Balance在內等多個國際品牌，被內媒批評曾發表不使用新疆棉花的聲明，多位名星藝人亦紛紛發聲明割席，陳奕迅亦宣布即日終止與adidas的一切合作，不少網民對其決定感到不意外。作為陪著不少香港人長大的歌手，這15句歌詞，再聽一次不知會否有另類滋味？

👇👇👇按圖看15句陳奕迅歌詞👇👇👇

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立即click入內文睇足本版：陳奕迅終止與adidas合作 15句陪著長大的歌詞 時代曲重聽好唏噓

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