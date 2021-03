撰文: 奶茶妹 最後更新日期: 2021-04-01 07:00

廣東歌是香港人的共同回憶,很多歌詞琅琅上口,如果翻譯成英文, 你又識幾多?有連登網民用google translate、以及用港式英文,強行翻譯廣東歌歌詞互相挑機,以下這19句歌詞,識晒當你贏!

「blow ah blow~let this wind blow~」、「If wanna be happy, why needa wait」,你知道是甚麼歌嗎?不難吧!連登網民「我唔知道啊」發文「直譯估歌仔有冇人玩」,將中文歌詞強行翻譯成英文,一起來參戰吧!

有連登網民強行翻譯廣東歌歌詞成英文,互相挑機。

👇👇👇按圖參與19題英譯中歌詞👇👇👇

常說廣東話博大精深,不過古文當真沒有最深只有更深,相信大家讀書時,都學過不少詩詞。「窈宨淑女,駟馬難追」、「有朋自遠方來,雖遠必誅」、「路見不平,拔足狂奔」是否有點熟口面,但又好像怪怪的?這些古詩詞的另類crossover,帶來了抵死又啜核的新意義,睇多兩睇,分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

「幫我scan入電腦做個copy,再upload上drive share畀大家.,跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說,是正常不過的對話,可是對其他地方的朋友來說,卻十分神奇。最近有網民在連登發文,「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」,感嘆只有真香港人才聽得懂。以下呢22句講咗都唔覺的廣東話,唔知你又有冇feel ?

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

同場加映:陳奕迅終止與adidas合作 15句陪著長大的歌詞

早前包括H&M、adidas、Nike、New Balance在內等多個國際品牌,被內媒批評曾發表不使用新疆棉花的聲明,多位名星藝人亦紛紛發聲明割席,陳奕迅亦宣布即日終止與adidas的一切合作,不少網民對其決定感到不意外。作為陪著不少香港人長大的歌手,這15句歌詞,再聽一次不知會否有另類滋味?

👇👇👇按圖看15句陳奕迅歌詞👇👇👇

