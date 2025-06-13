風球蝴蝶｜香港人恨掛八號非想放風假？網民分析4大打風心理學

香港天文台於11日發出一號戒備信號，相信有不少打工仔這兩天瞓醒第一件事便是立刻查看風暴消息了吧！每當一有任何關於颱風的消息傳出，打工仔們便會開始紛紛猜測，到底風球是否會「打得成」？會不會一覺睡醒便有「打風假」可以休息一天？但有網民則一語道破指，打工仔之所以那麼期待「打風假」其實並不是單純為了放假！背後真正原因是……



香港打工仔都渴望可以有「打風假」（資料圖片）

香港天文台於本週三（11日）發出今年第一個一號戒備信號，消息一出便引起網民熱烈討論。日前有網民就於Threads發文表示，香港每當有機會懸掛八號風球，全香港都會瞬間進入「賭神模式」，因為大家都在賭「會唔會早收工？會唔會停市？今晚有冇得打牌？」。

threads截圖

樓主更列出一個港人於香港打風期間專屬的「SOP（標準程序）」：

1.即使屋企已經有30包，但都依然要「去超市搶公仔麵」

2.於Instagram打卡並配上「風再大，都吹唔走我對屋企張床嘅愛。」

3.全城時刻關注天文台Live，「當睇緊跑馬咁——八號！八號！頂住！頂住！」

4.能否早收工並不是重點，重點是「第日有冇得瞓晏啲！」

Switch 2 三大話題惹熱議「瑪利歐賽車」乳牛一細節似足真實牛牛

章魚燒竟沒有章魚！日本50年老店轉賣「香腸燒」背後原因超心酸

打工仔稱打風最怕要「Work From Home」

除此之外，樓主還爆出香港打工仔們之所以如此期盼「打風假」，其實從來都不是因為害怕打風，亦不是真的渴望放假，而是因為「驚返工」！即大家一直以來都只是因為對工作的恐懼與抗拒，大家才會那麼「恨放假」。

樓主更形容，打風的時最恐怖的並非風雨，而是老細的一句：「聽日打風嘅話，大家可以 Work from Home。」，這句話的殺傷力「比山竹撞埋嚟仲驚」。

雲南農村夫婦首闖香港！刷三觀呼好震撼 1行為港人激讚：好高質

Labubu供不應求！山寨版都賣9000隻「Lagogo」激似電子狗仲識唱歌

同場加映｜蝴蝶風球｜周六風力可達8級 飛機航班可否照飛？ 天文台咁解釋

受風球蝴蝶影響，香港天文台已發出一號戒備信號，根據天文台九天天氣預報顯示，明日(13日)為「黑色星期五」吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級。跟周六(14日) 均有狂風驟雨及雷暴，離岸間中6級，稍後高地達8級。6及7級為強風，屬3號風球風力。而6至7級風即約3號風球風力。

香港人除了最擔心是否要返工，最愛旅行的一眾也擔心飛機航班是否會受風力影響升降。天文台就曾拍攝影片解釋，飛機能否升降其實最重要看的是風向和風速，與風球強度不一定有直接關係！睇全文👉👉 蝴蝶風球｜周六風力可達8級 飛機航班可否照飛？ 天文台咁解釋