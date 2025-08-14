恐怖港媽潛入兒子Ocamp WhatsApp群組　下令禁1物：組長盡快回覆

對不少大學新生而言，迎新營（Ocamp）往往是最令人期待的活動之一。大家透過各式各樣的遊戲和節目，不僅能結識新朋友，更是建立第一印象的重要時刻。近日，有網民於社交平台分享一張疑似 Ocamp WhatsApp 群組的截圖，指一名母親趁兒子熟睡時，透過他的手機向組爸媽發訊息，並警告不要為兒子提供1物。貼文一出，隨即引發熱議，不少人直言此舉將令兒子「被笑足四年」。



《愛回家之開心速遞》劇照

日前，有網民在 Threads 上上載一張疑似來自 Ocamp 群組的 WhatsApp 對話截圖，並文：「點解玩個 Ocamp 可以遇到啲咁嘅人…」。截圖中顯示，一段以英文撰寫的訊息，疑似是參加者的母親趁兒子入睡後，偷偷用他的手機發送。內容提到，由於已過晚上 10:30，兒子已經睡覺，並表明自己是該參加者的母親。她指出，因兒子尚未滿 18 歲，所以要求 Ocamp 不得向他提供任何酒精飲品。訊息最後，她還補充為了保護兒子私隱，會盡快刪除該訊息，因此希望群組組長能盡快回覆。

Threads 截圖

該貼文在網上迅速瘋傳並引起討論，許多網民認為這樣的行為完全不尊重兒子，批評該母親是「直升機家長」或「怪獸家長」，令兒子的面子和形象盡失，預料他「預咗畀人笑4年」，「未來四年嘅大學生涯玩完」，朋輩甚至會敬而遠之。更有人指出，兒子在毫不知情的情況下便被貼上「怪人」標籤，實在令人同情。

《愛回家之開心速遞》劇照

不過，也有網民雖不認同母親私下用兒子手機發訊息的做法，但則能理解她對 Ocamp 的顧慮。網民表示，近年有關迎新營的負面新聞越來越多，Ocamp中有很多活動都因「失去分寸」而出事，作為父母自然會擔心。然而，兒子已經升讀大學並即將成年，應該有能力自行判斷。母親更應與兒子當面溝通，而不是背着他採取這種方式，讓其有機會成為大家取笑和排擠對象。