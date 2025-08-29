2025下半年「龍德星」發功！四大生肖貴人運爆 財運鹹魚翻身
撰文：中天新聞網
出版：更新：
根據Facebook Page「紫微斗數 一點通 姚本軍」表示，龍德星在紫微斗數中代表著轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，將在2025下半年影響四類生肖人。
生肖鼠
生肖鼠的朋友在夏天之後，龍德星將會改變屬鼠的人際與財運，慢慢獲得改變現況的機運，能逐漸化解最近遇到的財務問題。轉機可能來自貴人相助，也可能是之前的專業終於受到重視，若能善用機遇，將有望化險為夷、財源倍增。
生肖馬
生肖馬的朋友在夏天之後，因地理位移或角色轉換而獲利的機會變多，跨區經營、海外業務而得到財源的發展。一次的外派工作或出差，甚至是搬家造成的改變，都可能帶來意外的金錢收穫。嘗試多去推展業務，可以容易遇到合作夥伴或是經由介紹進入到新的工作圈。
【相關圖輯】2025年財務警訊！四個生肖受天哭星破財 屬蛇犯太歲消費過度傷財（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
生肖龍
生肖龍的朋友在夏天之後，先前的財運並不順遂，終於有種拖過去的感覺。之前因為債務或資金壓力而棘手的情況，債務、資金可能因貴人借貸、融資改善或投資回報而緩解。且這位貴人往往不是預期中的那一位，而是默默觀察你很久、關鍵時刻伸出援手的對象。
生肖虎
生肖虎的朋友在夏天之後，生肖虎得到的財運，無論是伴侶、合作對象，或老朋友的重新連結。舊有的財務矛盾有機會化解，單身者也可能因人脈牽線，接觸到意外資源。此時不宜單打獨鬥，懂得與人合作，反而更容易創造雙贏局面。
【相關圖輯】2025成太陰化忌災難年 8大危險時段曝光 滿月前後2天恐地震海嘯（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
12生肖與前度成功復合的機率 屬豬會抓緊機會 屬牛應慢慢放下最易令人傾心5大生肖女 屬龍外表出眾 工作能力高令男人欽佩2025下半年晦氣星來襲 這些生肖行衰運 屬虎壓力根源來自一關鍵天生富貴命！這些生肖「衣食無憂過一生」屬兔永遠和勞碌絕緣
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】