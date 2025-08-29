2025下半年「龍德星」發功！四大生肖貴人運爆　財運鹹魚翻身

根據Facebook Page「紫微斗數 一點通 姚本軍」表示，龍德星在紫微斗數中代表著轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，將在2025下半年影響四類生肖人。



生肖鼠

生肖鼠的朋友在夏天之後，龍德星將會改變屬鼠的人際與財運，慢慢獲得改變現況的機運，能逐漸化解最近遇到的財務問題。轉機可能來自貴人相助，也可能是之前的專業終於受到重視，若能善用機遇，將有望化險為夷、財源倍增。

龍德星在紫微斗數中代表著轉機、貴人、轉化、逢凶化吉的力量，將在2025下半年影響四類生肖人。（unsplash＠Alexander Grey）

生肖馬

生肖馬的朋友在夏天之後，因地理位移或角色轉換而獲利的機會變多，跨區經營、海外業務而得到財源的發展。一次的外派工作或出差，甚至是搬家造成的改變，都可能帶來意外的金錢收穫。嘗試多去推展業務，可以容易遇到合作夥伴或是經由介紹進入到新的工作圈。

生肖龍

生肖龍的朋友在夏天之後，先前的財運並不順遂，終於有種拖過去的感覺。之前因為債務或資金壓力而棘手的情況，債務、資金可能因貴人借貸、融資改善或投資回報而緩解。且這位貴人往往不是預期中的那一位，而是默默觀察你很久、關鍵時刻伸出援手的對象。

生肖虎

生肖虎的朋友在夏天之後，生肖虎得到的財運，無論是伴侶、合作對象，或老朋友的重新連結。舊有的財務矛盾有機會化解，單身者也可能因人脈牽線，接觸到意外資源。此時不宜單打獨鬥，懂得與人合作，反而更容易創造雙贏局面。

