熱氣球嘉年華｜海洋公園、西九曾有氣球升空！網民：宣萱才是贏家

香港首屆熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」昨日（４日）開幕，但入場人士因未能坐熱氣球升空不滿，當中「激心媽」更字字珠璣鬧足2分鐘，惹來網民熱議。那香港是否未試過有熱氣球升空呢?翻查資料，海洋公園和西九都試過有類此氣球升空，而網民更熱傳藝人宣萱在《萬鳳之王》中曾在「坐熱氣球」，爆笑指宣萱才是香港唯一坐熱氣球升上半空的人！



香港首屆熱氣球節因未獲批准載人升空惹來熱議。（資料圖片)

海洋公園曾有得坐氦氣球但發生意外

熱氣球在香港看似新物，但其實海洋公園都曾經有得坐氦氣球，當年機動遊戲名叫「七彩昇空天地」。不過，該機動遊戲在2012年6月曾發生過意外，升至半空的氦氣球突漏氣急墜，鐵籃內7名遊客從約20米高，隨鐵籃墜落至原降落平台約29 米外花圃，籃內4人不適，另有一名地面遊客被鐵籃擊中受傷。

（機電工程署調查報告）

機電工程署的調查報告指，相信是氣球操作時受到熱力和重複機械運作影響，引致快速放氣口封條與氣囊的黏合力減弱，直接削弱接縫拉力強度，最終導致接縫出現缺口，洩漏氦氣。

西九氫氣球曾升空但後來停運

此外，2010年全港首個DHL氫氣球也曾在西九載人升空，宣傳資料更表示可讓市民及遊客於 100米高空上360度視野飽覽維港景色，當年票價$75-$250不等，但後來停運，未有說明原因。

DHL網頁圖片

宣萱先係搭熱氣球嘅最大贏家

今次熱氣球未能載人升空，除了接受傳媒訪問的「激心媽」爆紅，也意外地爆紅了宣萱。有網民上載宣萱在《萬凰之王》大結局的畫面，畫面見到身為皇后的宣萱坐上熱氣球升至半空俯瞰紫禁城，並撕掉信件，網民笑言「宣萱先係搭熱氣球嘅最大贏家」、「宣萱仍然係香港唯一坐熱氣球升上半空嘅人」、「今日宣萱又贏」、「Jessica（宣萱英文名) 唔洗680 就撘咗幾千年，都幾抵玩」。但有網民笑指宣萱坐的那個熱氣球其實不能返回地面，「坐呢個咪落唔返嚟囉唔係坐15分鐘。不過係坐一世，又好似抵好多」。

《萬凰之王》是由陳錦鴻、宣萱、胡杏兒、胡定欣及陳山聰主演，陳錦鴻扮演道光皇帝，而宣萱飾演後來黑化的皇后鈕祜祿伊蘭。因為二人的關係缺裂，宣萱寫信約陳錦鴻見面，希望重修舊好，但陳錦鴻決定不赴約，最後宣萱獨自登上熱氣球升空，怒極更撕爛信件，踏上孤獨之路。

其實宣萱在上星期當林家謙演唱會的表演嘉賓，因二人一齊合唱《在空中的這一秒》，網民指片段跟歌詞很夾已熱傳，沒想到同一個片段卻可以活用在兩件截然不同的事件上 呢！