文華$8萬約會｜食飯走數、扮律師=犯法？翁靜晶：最高可判監3年

近日，文華東方酒店「8萬約會」事件持續發酵，引起不少人熱烈討論。警方於上月29日以「以欺騙手段取得財產」拘捕該名冒充律師並走數的男子，再次掀起網民熱議，到底「食飯走數」可構成甚麼罪行？這是否涉及詐騙？而該男子冒充律師身分又是否屬於犯罪？



網上圖片

持有執業律師資格的翁靜晶，在其YouTube頻道「危險人物2.0」表示，其實「食飯走數」的行為有可能觸犯《不付款而離去》相關法例。條例指出，除非該項服務或貨品供應本身屬於違法，否則無論對方於何時或在甚麼情況下懷有走數意圖，只要明知相關貨品或服務需要即場付款，卻不付款而離去，便已構成不誠實行為，即屬犯罪，最高可判處3年監禁。

翁靜晶 (YouTube@危險人物2.0)

她亦指出，與警方現時控告該男子的「以欺騙手段取得財產」相比，就此案件而言，《不付款而離去》或許更為適用。原因是該名男子並沒有把香檳或任何食物帶走，當他進食後，食物已不再屬於餐廳財產，而是成為其身體一部分。但根據《不付款而離去》，他仍有義務支付起碼一半的餐費，卻走數離開，或已構成「不誠實離去」，因此該法例相對更合適。而女方也可以去小額錢債追討返涉案男士一半，即4萬元金額。

網上圖片

至於該男子冒充律師身分是否構成犯罪，她解釋，其實假冒律師同樣會觸犯法例。根據《法律執業者條例》第159章的第46條「冒充律師等的罰則」，任何人在未具備律師資格的情況下，故意明示或暗示自己擁有律師資格並從事律師業務，即屬犯罪，一經定罪最高可被判罰款50萬港元。不過，她補充，這條例主要針對與律師業務相關的情況，以防有人利用律師身分招攬或騙取生意。而此次案件中，該男子只是以律師身分認識網友，雖亦可能觸犯相關罪行，但至於罰則及判刑則仍難以推斷。

翁靜晶亦提醒，若市民想查證對方是否真正的律師或大律師，可以透過香港律師會及香港大律師公會的網站查詢。相關平台會清楚列明該名律師正式執業的年份、所屬律師行等資料，供大家核實。