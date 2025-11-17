許紹雄設靈｜Benz雄入行53年7個角色最經典！網民難忘他這句對白

「Benz雄」許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，許紹雄治喪處定於今日（17日）在大圍寶福紀念館地下寶福堂設靈，靈堂今日下午4時至5時開放予公眾人士前來向Benz哥致敬道別。有從事殯儀行業的網民在社交平台分享，許紹雄設靈前一日，靈堂前擺滿花籃的景象，更指「只係一少部份」，而且花店要馬不停蹄不斷做花籃。

許紹雄在影視界縱橫53年，是名副其實的「老戲骨」，出演過不少電影劇集，成就無數經典角色，也有許多對白深入民心。《開罐Opener》盤點了7個許紹雄飾演過的經典角色，在你心目中最難忘的是他哪一個角色呢？



許紹雄喪禮在大圍寶福山舉行。（陳順禎攝）

1. 《新紮師妹》——方中sir

2002年電影《新紮師妹》中，許紹雄飾警司鍾樂海，為了幫助女主角方麗娟（楊千嬅飾）瞞過黑社會教父，鍾樂海急中生智，謊稱自己的名字是「方中Sir」時，更搞笑的是，當對方認真詢問「Sir」這個字的中文怎麼寫時，他還隨手創造了一個「Sir」字，這段充滿喜感和機智的演出，也成為了一個經典喜劇橋段。

2. 《使徒行者》——歡喜哥

許紹雄最為人熟知的角色，非劇集《使徒行者》中的覃歡喜（歡喜哥）莫屬。他最初是前刑事情報科督察，後來成為社團坐館，縱橫黑白兩道、身份背景始終撲朔迷離，為整個故事埋下了巨大的懸念，後來在《使徒行者2》才揭開他果然曾是派往黑幫的警察卧底。許紹雄以其老練的演技，將歡喜哥那種表面笑臉迎人、內心深不可測的形象完美呈現，並成為《使徒行者》系列中不可或缺的靈魂人物。他更憑此角獲得《萬千星輝頒獎典禮2014》的「最受歡迎電視男角色」獎項。

3. 《暗戰》——黃啟發

在1999年杜琪峯執導的警匪片《暗戰》中，許紹雄在戲裡飾演重案組總督察黃啟發（黃Sir），更憑此電影獲提名金像獎男配角。黃Sir作為警方的代表人物，一句經典的台詞「我係重案組總督察黃啟法，限你三分鐘內棄械投降！」 ，至今仍是港片影迷心中的經典場面，不少網民一提起許紹雄的經典對白必是這一句。

4. 《絕代商驕》——唐吉

黃子華、佘詩曼、許紹雄於2009年合作演出TVB劇集《絕代商驕》，許紹雄飾演經常被人揾笨的富二代唐吉（吉少），是富豪唐伯德的兒子、武士集團的CEO。這個角色與黃子華飾演的麥提爽是好朋友，吉少個性衝動莽撞，生性風流但重情重義，帶來不少輕鬆幽默的時刻，劇集中的搞笑片段至今為觀眾津津樂道。

5. 《鹿鼎記》——多隆

在1984年梁朝偉版本的《鹿鼎記》中，許紹雄飾演韋小寶的忠實屬下兼好友多隆。他將多隆那種愛拍馬屁、行事略顯魯莽，但對主子忠心耿耿的性格特徵刻畫得淋漓盡致，與韋小寶之間的「一唱一和」的互動，為這部金庸武俠劇增添了無數搞笑詼諧的元素。

許紹雄在1984版《鹿鼎記》中出演多隆

6. 《隔世追兇》——何大河

在2004年的穿越時空懸疑劇《隔世追兇》中，許紹雄飾演二十年前的便衣警員何大河，是男主角何天光（郭晉安飾）的父親。他在劇中與兒子透過大哥大電話跨越時空對話，嘗試運用時空線索，共同追查懸案，一同面對困境，演出感人至深的父子情戲份。

7. 《My盛Lady》——香善男

在2013年播出的都市喜劇《My 盛 Lady》中，許紹雄飾演男主角香廣男（黃子華飾）的大哥香善男（Kenji）。香善男與江美儀飾演的袁琛之間那段充滿火花又極度爆笑的「鬥氣冤家」感情線。兩人從互看不順眼到互相吸引，過程曲折逗趣，許紹雄將香善男外表花俏、內心卻深情的性格演繹得恰到好處，他最終憑藉這個角色，獲得《萬千星輝頒獎典禮2013》的「最佳男配角」獎項。