許紹雄逝世｜空姐憶Benz雄機上友善舉動　網民:多謝教識點寫SIR字

人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄病逝，終年76歲。其家人透過他的好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日凌晨安詳離世。不少網民對Benz雄突然離世深表哀悼，紛紛網上留言RIP，願Benz雄能一路走好。



許紹雄背景顯赫，許紹雄出身廣州名門西關許氏，其祖先許拜庭為廣州四大鹽商之首，在內地被傳媒譽為「近代廣州第一家族」。他的太公許應騤是慈禧太后的契仔，姑婆為中國近代作家魯迅夫人許廣平，許紹雄因為父親經營金舖，自小衣食無憂。

許紹雄的姑婆為中國近代作家魯迅夫人許廣平

許紹雄的經典角色眾多，可說是陪著香港人成長，不同年齡層的香港人一定有睇過他有份演出的電視劇或電影， 不論忠奸諧角許紹雄都演得出色，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《新紮師妹》系列中的「方中Sir」、《暗戰》系列裡的「黃啟法」，以及《新紮師兄》中的「舅父冬」等，都是他的經典代表作，被譽為「綠葉王」。👉👉👉許紹雄病逝｜Benz雄入行53年7個角色最經典!網民最難忘他這句對白

許紹雄近年大幅減產，與家人移居新加坡享受半退休生活，Benz哥也是圈中著名的「廿四孝老豆」，自愛女許惠菁（Charmaine）去年底嫁人後，他更榮升外父，年前後豪擲逾千萬資金支持女兒在新加坡創業，開設多間Cafe及烘焙店，又跟女兒一起拍短視頻，他過往在訪問中也曾分享其父女相處之道，「要讓子女做自己喜歡的事，這樣成功的機會高一點之餘，他們亦會感覺開心，若果迫他們做不喜歡的事，賺幾多錢也沒用，他們只會感覺辛苦。」

對於許紹雄突然離世，不少網民深感不捨，紛紛在網上留言「RIP」。有曾任空姐的網民在threads上出帖文，指當年做空姐時曾接觸過Benz雄，「佢當時係一人travel，全程都好低調」。樓主表示當時上司要求她派問卷給乘客填寫，但由於機上大部分是內地客，故唯有厚住面皮問Benz雄是否方便幫忙填問卷。「佢用親切嘅笑容點頭，然後喺餘下嘅飛行時間默默填哂呢四、五頁問卷……」

不少網民眼見有多位明星藝人昨日都趕赴醫院見他最後一面，也認為足見他「人品好、演技好」、不少網民也留言「安息！歡喜哥」、「再見方中SIR RIP」、「多謝你教識我哋寫個sir字」、「多謝俾咗香港人咁多集體回憶」。

2002年電影《新紮師妹》中，許紹雄飾警司鍾樂海，為了幫助方麗娟（楊千嬅飾）瞞過黑社會教父，謊稱自己的名字是「方中Sir」時，還隨手創造了一個「Sir」字。（電影截圖)