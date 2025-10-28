許紹雄病逝｜5句人生座右銘　不談家底曾自喻為「枯枝」「乞兒」

今日（10月28日）資深藝人許紹雄病逝，終年76歲。除了演技了得，他的人生觀同樣充滿智慧，沒有高深的說教，只有貼地又透徹的處世哲學。《開罐Opener》同大家一齊回顧以下許紹雄所講過的5句「金句」座右銘。



1. 許紹雄入行時就有「Benz雄」的綽號，有人問為什麼家底雄厚還要辛苦自己去拍戲，他就回應稱「樹大有枯枝，族大就有乞丐，我又係枯枝又係乞丐。但係枯枝都有枯枝嘅活法嘅，唔使同人比，自己鍾意就夠，人活喺世上，最緊要係對得住自己個心，屋企有飯香，身邊有人笑，夜晚瞓到覺，你話係咪？」，謙稱自己為「枯枝」和「乞兒」，拋開家底，投身自己熱愛的演藝事業。

2. 許紹雄一向疼愛女兒許惠菁，曾打本一百萬給女兒創業，許紹雄直言這是作為父母的責任，他說：「最緊要係仔女開心，咁做父母嘅就開心。要畀仔女做佢哋自己鍾意做嘅嘢，佢哋開心之餘，成功嘅機會亦會高啲，如果迫佢哋做唔鍾意嘅嘢，賺幾多錢都冇用，佢哋只會覺得辛苦。」體現他作為父母開明的態度，對兒女的決定給予極高的自由度，支持他們去追求熱愛。

3. 對於給迷茫中的年輕人的建議，許紹雄在接受新加坡媒體訪問時曾說，「找到事業和家庭之間的平衡點是很重要的，只要不做違背良心的事情，用心做好每一件事，不管是先成家還是先立業都可以，看個人選擇吧。」勉勵年輕人無需焦慮於傳統成家立業思想，強調無論選擇哪條路都要腳踏實地，不要做違背良心的事情。

4. 許紹雄近年來積極經營社交平台賬號，他曾拍短片提醒男士們在日常小事上要多多謙讓，就能換來家庭的和諧與寧靜，他表示「記住呀，任何時候都唔好同你老婆駁嘴呀。除非呢，佢話：『哎呀，近排又肥咗喎，你話係咪？』呢個時候你一定反駁佢：『唔係呀嘛，點解我唔覺嘅！』」，許紹雄和太太龍嬿而1992年結婚，30年來感情穩定，有人問到感情保鮮秘訣，他亦強調「能維繫30多年的婚姻，互相遷就很重要」。

5. 他亦曾拍短片，鼓勵大家鼓勵活在當下，追求心靈內在的富足，「先唔好理有冇來世，百年之後，塵歸塵，土歸土，冇你亦都冇我，我啲勤勤僕僕、老老實實一世界，帶唔走一磚一瓦，人生苦短，所以食你想食嘅嘢，見你想見嘅人，睇你鍾意睇嘅風景，做你鍾意做嘅嘢。來日並不方長，有錢將日子過好啲，冇錢將心情調整到好啲，有日你乜都會放下嘅。」