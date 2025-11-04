港女機艙大鬧男友叫雞｜香港空姐原來學過詠春！網民讚：超前部署

近日網上流傳一條影片，一對情侶在上機前後瘋狂發生爭執，指其男友「叫雞」並曾向對方施暴「佢打我40拳」，與空姐及機艙人員發生爭執，更一度推倒空姐，空姐隨後攬實並安撫女事主，將二人分開坐。不少網民大讚空姐處理專業，但原來早有另一間航空公司超前部署，早在2011年開始已經要求空中服務員完成詠春訓練，以備不時之需。



網上影片截圖

近日港女指控男友「叫雞」大鬧HK Express 機艙的影片瘋傳，疑因無法與男友同坐，與空姐及機艙人員發生爭執，更一度推倒空姐，空姐隨後攬實並安撫女事主，「有人留言表示「班Crews處理得好好，首先分開咗兩個坐，有爭執已經係兩人之間擋住」。但原來早在2011年，另一間航空公司香港航空已經超前部署，當時更是航空業界的創新做法，考慮到機艙空間狹小、迴旋空間有限的特殊環境，詠春拳特別適合在狹窄空間內使用，因以近身搏擊和快速反應見稱，正正適合機艙環境的特殊需要。

Facebook@Hkscsa 截圖

香港航空當時解釋，正常情況下空姐難以處理激烈衝突，但接受過功夫訓練後，她們能夠輕鬆應對並妥善處理各種突發狀況，當中訓練內容不僅包括基本拳法，更重要是教授空姐如何在有限空間內控制場面，以及如何在不傷害乘客的前提下化解衝突，因此會在訓練空中服務員期間，會要求空中服務員學習詠春拳。雖然後來疑因為人手關係，後續已沒有繼續課程。

而事件曝光後，不少網民讚嘆香港航空的超前部署，「可以保護自己」、「還原靚靚拳」、「咁詠春本身係為女人而設，空姐非常適合做防身之用(唔計格鬥），防身之用）、「咁泰國航空係咪要練泰拳」、「今次有實戰經驗啦」，亦有部份網民認為空姐亦要做好力量訓練，「力量唔夠都係冇用，應該要加重量訓練」、「唔係咁容易㗎葉師傅」、「詠春個拳理真係學幾下就會明同用到咩，要放好多時間練習實踐個技巧同反應，仲要睇你消化到幾多，其實學下柔道/空手道分分鐘仲快上手」。